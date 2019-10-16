Сроки завершения сезона навигации названы исходя из прогноза Росгидромета — с наибольшей вероятностью лед на Неве начнет появляться 24 ноября. «С учетом прогнозов появления льда и сроков ледостава, окончание пропуска судов через шлюзы не позднее 15 ноября 2019 года», — констатирует пресс-служба ФБУ «Волго-Балт». Также отмечается, что к самостоятельному движению во льдах будут допущены суда, имеющие соответствующую классификацию.

Напомним, в прошлом году навигация на реках и каналах Петербурга завершилась 30 ноября. Навигационный сезон начинается в апреле, когда реки освобождаются ото льда, а его длительность, как правило, напрямую зависит от погоды. Так, в 2018 году водный транспорт получил разрешение на перемещение по водным путям 20 апреля, а городские причалы общего пользования были введены в эксплуатацию 25 апреля, в текущем году — 10 апреля.