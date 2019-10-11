До конца осени в Красносельском районе Петербурга высадят около 500 молодых деревьев

О начале сезона посадки деревьев отчитался Комитет по благоустройству Петербурге. Так, на пересечения Ленинского проспекта и улицы Котина уже сейчас высадили 35 новых кленов сорта Друммонди — они вырастают до 10 метров в высоту, имеют «резные» листья и устойчивы к морозу.

«Главная их особенность — красивые «резные» листья. Весной — нежно-розовые, летом — светло-зеленые, с бело-бежевой окантовкой. Клен — морозостойкий. Газоны в этой части Ленинского проспекта бывают влажные, но деревья этого вида воду любят», — рассказали в Комитете.

На улице Спирина также высадили почти 100 юных лиственниц, а на проспекте Маршала Жукова — 40 лип. В ближайшее время еще 50 лип появятся на улице Маршала Захарова, а после — 65 вдоль Петергофского шоссе. Всего за осень в Красносельском районе появятся около 470 молодых деревьев — после чего их будут подкармливать, начнут укрывать от морозов и переподвязывать по мере роста.

Напомним, ранее сотрудники Комитета по благоустройству рассказали, как посадить дерево в Петербурге. Для этого необходимо соблюсти ряд правил (и мы их публикуем!). Всего в городе можно посадить 17 видов, а самым популярным видом стала липа, так как они «достаточно быстро растут, красивы, хорошо себя чувствуют в городских условиях».