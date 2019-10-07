«Ночлежка» в 13-ый раз запускает благотворительную акцию «Эспресс-помощь»

Благотворительный кофе можно будет найти в петербургских кафе и ресторанах. Среди участников акции «Эспресс-помощь» — «Хачапури и вино», «Бекицер», «Косуля», бар «Хроники» и «Залив», кафе «Рубинштейн» и «Мечтатели», «ПирОГИ», Social Club, рюмочная в «Бутылке» и другие заведения. Полный список заведений можно посмотреть здесь. Кроме того, в рамках благотворительного мероприятия пройдут мастер-классы, лекции, театральные представления и другие активности.

Все средства, которые организаторы выручат за посиделки, мастер-классы и продажу кофе в заведениях в день акции, пойдут на работу Реабилитационного приюта «Ночлежки». Приют не просто предоставляет крышу над головой и пищу нуждающимся, но и оказывает юридическую и социальную помощь — с восстановлением документов, устройством в дома престарелых, поиске работы и жилья. Расходы благотворительной организации в день на содержание одного человека в Приюте составляют 468 рублей.