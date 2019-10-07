26 октября благотворительная организация «Ночлежка» в 13-ый раз запускает акцию «Эспресс-помощь». Собрать деньги на помощь бездомным людям можно будет выпив кофе в одном из заведений-участников — от кафе и баров до пекарен и различных городских арт-пространств.
«Ночлежка» в 13-ый раз запускает благотворительную акцию «Эспресс-помощь»
Благотворительный кофе можно будет найти в петербургских кафе и ресторанах. Среди участников акции «Эспресс-помощь» — «Хачапури и вино», «Бекицер», «Косуля», бар «Хроники» и «Залив», кафе «Рубинштейн» и «Мечтатели», «ПирОГИ», Social Club, рюмочная в «Бутылке» и другие заведения. Полный список заведений можно посмотреть здесь. Кроме того, в рамках благотворительного мероприятия пройдут мастер-классы, лекции, театральные представления и другие активности.
Все средства, которые организаторы выручат за посиделки, мастер-классы и продажу кофе в заведениях в день акции, пойдут на работу Реабилитационного приюта «Ночлежки». Приют не просто предоставляет крышу над головой и пищу нуждающимся, но и оказывает юридическую и социальную помощь — с восстановлением документов, устройством в дома престарелых, поиске работы и жилья. Расходы благотворительной организации в день на содержание одного человека в Приюте составляют 468 рублей.
Как рассказывают организаторы, 12 предыдущих акций «Эспресс-помощь» помогли «Ночлежке» собрать 3 028 720 рублей. Этих денег хватило, чтобы помочь 350 людям выбраться с улицы с поддержкой специалистов по социальной работе, юристов и психологов организации.
«Эспресс-помощь», организованная в июне 2019 года, помогла работе «Ночного приюта» «Ночлежки» — круглогодичного проекта помощи бездомным людям. Он представляет собой одноэтажное модульное здание с кроватями, душевыми и туалетом — устроенными так, что ими без посторонней помощи смогут воспользоваться малоподвижные люди и люди с инвалидностью.
Екатерина Булгакова
Координатор проектов благотворительной организации «Ночлежка»:
Это красивое событие практически мирового масштаба, которое меняет восприятие благотворительности и позволяет вот так просто и приятно сделать доброе дело за чашкой кофе. Нас часто спрашивали, что делать, если я не люблю кофе, но хочу участвовать. Или как устроить акцию не в Петербурге и Москве? Мы нашли решение — теперь свое событие можно будет организовать не выходя из дома в Питере, Барнауле и даже Стамбуле.
С кофе или без, в кругу близких друзей или коллег, с мастер-классом или настольными играми — делайте то, что любите, и помогайте «Ночлежке». А в Петербурге и Москве мы по-прежнему приглашаем кафе, бары и рестораны поддержать нашу кофейную акцию и перевести прибыль на нашу помощь бездомным людям
Напомним, 2 октября благотворительная организация «Ночлежка» открыла первый в этом сезоне пункт обогрева. В отапливаемой палатке, рассчитанной на 50 человек, в тепле и безопасности могут переночевать люди, которым больше некуда идти. Ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
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