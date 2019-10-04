Вчера, 3 октября, состоялась торжественная церемония открытия трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Традиционная красная лента была перерезана в 17:00, спустя полтора часа пассажиры сообщили о первой проблеме — крыша вестибюля не выдержала дождливой погоды и дала протечку.

На видео, опубликованном очевидцами, видно, как через потолок вестибюля просачивается вода и заливает эскалатор. Факт протечки подтвердила РБК пресс-секретарь метрополитена Петербурга Юлия Шавель. «Могу подтвердить, что на станции «Дунайская» появилась протечка, в данный момент проблемой занимается "Метрострой"», — сказала она.

Напомним, 1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако и тогда торжественное открытие не состоялось. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — заявил тогда врио губернатор Петербурга Александр Беглов.

30 сентября Ростехнадзор завершил проверку готовности трех новых станций петербургского метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Ранее выявленные нарушения заказчик устранил. На следующий день, 1 октября, служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга выдала разрешение на ввод нового участка подземки в эксплуатацию. По прогнозам, новыми станциями метрополитена будут ежедневно пользоваться более 900 тысяч петербуржцев — в том числе жители Колпина.