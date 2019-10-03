10 октября на территории общественного пространства «Севкабель Порт» стартует урбанистический форум «Waterfront / Водная линия». Не только обсудят, но и покажут на выставке-исследовании то, как сделать городские набережные и прибрежные территории доступными — а также решить проблемы их использования.

Проект «Waterfront / Водная линия» реализован Институтом исследования стрит-арта совместно с Датским институтом культуры в Петербурге. На старте программы осенью 2017 года в «Севкабель Порту» прошла выставка-исследование, спустя год был организован открытый конкурс и отобраны 40 участников, которые решают, как сделать одну из четырех территорий Петербурга доступными и комфортными для горожан.

В эксперименте участвуют четыре площадки — «Галерная гавань», памятник фортификационного искусства на Васильевском острове, река Охта и Пряжка в районе Коломна, а также пляж на юго-западе Петербурга, который располагается рядом с перспективными зонами застройки. На выставке покажут результаты работ по данным объектам — то, как исследовали территорию, составляли ее портрет и какие изменения предложили.

В работе урбанистического форума, который пройдет одновременно с выставкой, примут участие эксперты из Швеции, Дании, Норвегии и Петербурга — архитекторы, градостроители, городские активисты, художники, а также представители власти и бизнеса. Отдельный блок посвятят обсуждению проблем, связанных с частными инициативами в использовании прибрежных территорий.

Урбанистический форум «Waterfront / Водная линия» пройдет 10 и 11 октября в пространстве «АРХКЛУБ», выставка продлится с 10 по 31 октября — посетить ее можно ежедневно с 12:00 до 20:00. К участию приглашаются «все, кому небезразличны вопросы гармоничного развития городской среды». Подробную программу можно посмотреть здесь.