Уикенд в Петербурге с 3 по 6 октября

4-6 октября 18:30 Дворцовая набережная, 20

Спектакль «Вернувшиеся»



Команда иммерсивного спектакля «Безликие» возвращается в особняк на Дворцовой набережной, 20. Теперь там будут показывать шоу «Вернувшиеся» – вольную интерпретацию пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Строго говоря, постановка не новая – ее показывали несколько сезонов в столице. Более того, она даже претендовала на главную театральную премию страны «Золотую маску», но для Петербурге ее воссоздадут заново с локальными артистами, игравшими в «Безликих». Подробности здесь.