Уикенд в Петербурге с 3 по 6 октября
Возвращение Начо Дуато в Михайловский театр с постановкой «Баядерки», победитель Венецианского кинофестиваля «Джокер» в прокате и выставка-блокбастер к 175-летию Ильи Репина в Русском музее — как провести выходные в городе.
1-6 октября
кинотеатр «Аврора»
1 октября в Петербурге стартовал фестиваль современного американского кино AMFEST. На нем за несколько недель до проката можно увидеть, например, трогательную драмеди «Прощание» или роуд-муви с Шайа ЛаБафом «Арахисовый сокол». Хотя главное событие смотра, пожалуй, показ фильм «Томмазо» с Уиллемом Дефо, Анной Феррара и Кристиной Кириак в главных ролях (4 октября) – его лично представит в «Авроре» режиссер Абель Феррара. Подробности здесь.
3-6 октября-марта
Русский музей
В четверг в Корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка-блокбастер Ильи Репина. Она приурочена к его 175-летию. В экспозиции – все хрестоматийные работы художника от монументального «Торжественного заседания Госсовета...» до «Бурлаков на Волге» и «Не ждали». Живопись и графику дополнят менее известными картинами и документальными материалами.
с 3 октября
Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди.
с 3 октября>
Отреставрированную версию фильма Василия Шукшина в честь его юбилея показывали на киносмотре в Венеции. Усилиями журнала «Искусство кино» историю Егора Прокудина можно вновь увидеть на большом экране и в России.
с 3 октября
Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен.
с 3 октября
Приключенческий боевик про фондовые аферы с Джесси Айзенбергом, Александром Скарсгардом и Сальмой Хайек. Чтобы получать котировки на долю секунды раньше других трейдеров, Антон и Винсент придумывают протянуть оптоволоконный кабель напрямую через всю Америку.
с 3 октября
Дебютный фильм Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сводная сестра актера и режиссера Алексея Аграновича) про мир тотального равнодушия, в котором любовь – талант. Даже если им обладает столичная содержанка, легко жонглирующая личностями и именами.
с 3 октября
Анимационная копродукция США и Китая про дружбу азиатской девочки Лу и йети, который хочет вернуться домой – на Эверест. Главную героиню озвучила Хлоя Беннет.
3 октября
19:00
Театр «Балтийский дом»
На сцене «Балтийского дома» студия Мэн Цзинхуэя покажет постановку «Чайная», основанную на пьесе Лао Шэ. Ее герои – посетители традиционного китайского общепита с конца династии Цин до становления КНР. Режиссер Мэн Цзинхуэй уютные интерьеры чайной заменил на стальные леса и огромное стальное колесо, а национальные мелодии — на электронику от азиатской группы Nova Heart. Спектакль показывают в России в рамках «Театральной Олимпиады».
4-6 октября
Михайловский театр
В этом году испанский хореограф Начо Дуато вернулся в Михайловский театр худруком балетной труппы. Первой его работой после перерыва станет «Баядерка» — с оригинальной хореографией Мариуса Петипа и знаменитым актом «Тени». Дуато создает новое «обрамление» для классической версии — в частности, под его авторством в балет будут интегрированы ритуальные танцы. Это подчеркнет индусский колорит постановки.
4-6 октября
18:30
Дворцовая набережная, 20
Команда иммерсивного спектакля «Безликие» возвращается в особняк на Дворцовой набережной, 20. Теперь там будут показывать шоу «Вернувшиеся» – вольную интерпретацию пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Строго говоря, постановка не новая – ее показывали несколько сезонов в столице. Более того, она даже претендовала на главную театральную премию страны «Золотую маску», но для Петербурге ее воссоздадут заново с локальными артистами, игравшими в «Безликих». Подробности здесь.
4-26 октября
Библиотека книжной графики
Библиотека книжной графики (Красноармейская 7-я ул., 30) опять выдает выставку музейной уровня с работами Владимира Лебедева, Николая Тырсы, Александра Ведерникова, Веры Матюх, Александра Тышлера, Александра Арефьева и Рихарда Васми. Это графика из собраний Михаила Карасика и Анны и Леонида Франц.
4 октября
18:30
РНБ
В пятницу доктор биологических наук, профессор Института физиологии им. И. П. Павлова РАН Дмитрий Жуков расскажет, в каких случаях мужчины и женщины ведут себя по-разному. По его мнению, это обусловлено врожденными особенностями. Поспорить или согласиться с лектором можно в РНБ (Садовая, 18, Конференц-зал). Вход свободный.
4 октября
19:00
Центр Михаила Шемякина
В пятницу, 4 октября, в Центре Михаила Шемякина покажут фильм «Paris Ventre». Он основан на киноматериалах о мясном рынке «Чрево Парижа», снятых художником в 1972-м. В честь сеанса также состоится перфоманс «Ребра в ребра» с участием танцовщика и хореографа Владимира Варнавы.
4 октября
20:00
«Космонавт»
В пятницу в клубе «Космонавт» выступят инди-рокеры «Аффинаж». Они представят программу «Нью-Йорк – Москва», одноименную их мини-альбому (из двух песен). Мастеринг материала делался в лондонской студии Abbey Road инженером Геофом Пеще, работавшем с New Order, Coldplay и Pulp.
4 октября
20:30
ДЛТ
В пятницу в ДЛТ пройдет ежесезонное шоу под креативным руководством Юлии Пелипас — директора моды украинского Vogue. На нем представят осенне-зимние новинки мировых брендов. Юлия составила 70 образов для женщин, мужчин и детей из коллекций Dolce & Gabbana, Burberry, Balenciaga, Ralph Lauren, Gucci, Saint Laurent, Versace, Celine, Vetements, Givenchy и других марок. Некоторые из них будут дополнены ювелирными украшениями Mercury. Увидеть главные вещи этого сезона можно будет в онлайн-трансляции на сайте и в инстаграме ДЛТ.
до 16 октября
театр «Балтийский дом»
В Петербурге продолжается ежегодный фестиваль «Балтийский дом». Впервые он проходит без Эймунтаса Някрошюса и посвящен его памяти. На этой неделе можно увидеть сразу несколько его работ – «Инферно – Парадисо» (5 октября) и «Мастер Голода» (6 октября).
5-16 октября-декабря
Эрмитаж
В субботу в Аполлоновом зале Эрмитажа откроется выставка, посвященная 350-летию со дня смерти Рембрандта ван Рейна. В экспозиции представят одну из главных картин художника – «Падение Амана». Она вернется после реставрации. С полотна удалили четыре слоя пожелтевшего лака и ретушей, что позволило четче рассмотреть особенности авторской живописной техники, богатой нюансами и фактурами.
5-6 октября
10:00
Ботанический сад
В выходные в Ботаническом саду Петра Великого – осенний фестиваль клена. Посетители увидят более 50 видов деревьев. Среди них – сахарные, из сока которых варят кленовый сироп. Процесс его приготовления тоже покажут. Кроме того, в программе фестиваля – посещение Субтропических оранжерей, квест «В гостях у Тоторо» по мотивам фильма Хаяо Миядзаки и мастер-классы.
5 октября
10:00
Приморский парк Победы (Крестовский остров)
Фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, в субботу проведет третий благотворительный литературный забег «Айда, Пушкин». Его участники примерят образы русских писателей, их современников и героев произведений. Самых креативных наградят за лучший костюм. Для юных спортсменов до 14 лет будут три дистанции — 250, 500 метров или 1 километр, взрослые могут пробежать три или пять километров. Собранные средства передадут в поддержку Российского регистра потенциальных доноров костного мозга.
5-6 октября
12:00
Музей стрит-арта
Третья ярмарка современного искусства с ценами от 500 до 50 тысяч рублей пройдет в эти выходные в Музее стрит-арта. Среди товаров в супермаркете contemporary art: пейзажи от Владимира Дубосарского, «фанерки» экспонента Венецианской биеннале Шишкина-Хокусая, а также блюдца с фотороботами и линогравюры об экзистенциальном отчаянии. В прошлом году, кстати, на ней был замечен Андрей Малахов, тележками вывозивший петербургское искусство в свою коллекцию.
5-6 октября
Павловск
В Павловске в эти выходные вновь пройдет фестиваль «Кофе&Jazz». Среди его участников — художественный руководитель джазовой Филармонии Давид Голощекин, вибрафонист Алексей Чижик, квартет Констанина Хазоновича и многие другие. Подробности в паблике мероприятия во «ВКонтакте».
5-6 октября
Наконец-то у Петербурга появился аналог берлинского (и не только берлинского) Gallery Weekend'а: городские арт-пространства, галереи и мастерские художников подготовили специальные медиации, лекции и выставки на первые выходные октября. Кроме трех центральных маршрутов, есть специальный тур по северо-восточной окраине на арт-автобусе: от Музей стрит-арта до ДК Громов на «Новочерскасской». Подробнее здесь. Список всех площадок смотрите на сайте Art Weekend.
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Евгений Шумейко в роли Виктора Зилова
5-6 октября
Театр «Мастерская»
За последний год это уже вторая постановка пьесы неоромантика Ростана на петербургской сцене. Предыдущая вышла осенью 2018-го в Александринском театре. В «Мастерской» Александр Баргман готовит роскошный костюмный спектакль. Роль мятежного поэта, дуэлянта и остроумца досталась Евгению Шумейко, не так давно сыгравшему советского Гамлета – Виктора Зилова из «Утиной охоты». Трепетную Роксану сыграет Анна Арефьева. В спектакле будет занята едва ли не вся труппа.
5 октября
20:00
Дворец Олимпия
Молодой самарский режиссер Никита Славич в субботу покажет во Дворце Олимпия (Литейный, 14) премьеру спектакля «DJ NIKISSA». Постановка – попытка деконструировать современный музыкальный код России. Он сформирован на наивных хитах 1990-х и нулевых, поэтому взломать его можно только с помощью всенародно любимого развлечения – караоке. Зрители смогут не только подпеть диджею NIKISSA, но и анонимно прокомментировать все происходящее в общем чате. Подробнее здесь.
5-6 октября
23:00
Завод Степана Разина
Команда m_division, организаторы фестиваля Gamma, отпразднует 10-летие двухдневным рейвом на заводе Степана Разина. Всего будет четыре сцены, на которых выступят около двух десятков музыкантов. Так, в лайн-апе – лайвы шведов Anthony Linell aka Abdulla Rashim & Acronym, американцев Belief Defect и Drumcell, немца Terence Fixmer, а также идеолога m_division Ивана Логоса, петербургской техно-легенды Лены Поповой и многих других. Подробности и билеты здесь.
6 октября
15:00
ОхтаЛаб
Эксперт в области психологии публичных выступлений Юрий Щелканов расскажет в воскресенье на лекции в ОхтаЛабе, как добиваться целей, не тратя время зря. Например, поступить в консерваторию, не оканчивая музыкальную школу (так сделал сам спикер). Вход свободный, но по регистрации.
6 октября
20:00
клуб Zal
Группа Лехи Никонова «Последние танки в Париже» в воскресенье презентует в клубе Zal свой мини-альбом «Руки иллюзий». Он вышел неделю назад и продолжает декадентское настроение недавних синглов ПТВП «Такси» и «Смотри на Арлекина».
До 17 октября
Центр им. Курехина
В Центре им. Курехина показывают молодое петербургское искусство во всем его многообразии: от эфемерной и хрупкой инсталляции художницы по металлу Катерины Веселовский до аудио-экспериментов Анны Мартыненко. Идеальный вариант для знакомства с выпускниками городских арт-школ и ВУЗов.
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