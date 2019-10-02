6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. 1 октября он вступил в силу. Однако поправки в Жилищный кодекс не помогли полностью избавиться от подобных «гостиниц» для временного размещения — их количество в Петербурге выросло на 4%.

Согласно данным сервиса 2ГИС от 2 октября, с марта по октябрь 2019 года количество хостелов в Петербурге увеличилось на 4%. Из них 73% располагаются в жилых домах и 55% — на втором этаже и выше, что делает невозможным процедуру перевода помещения в нежилой фонд.

Среднее количество хостелов по России также увеличилось на 4% — за тот же период в 2018 году показатель составил 12%. Так, после запрета на размещение подобных «гостиниц» в жилых домах их количество в Москве возросло на 8%, в Омске — на 16%, в Воронеже — на 13%. Часть заведений для временного размещения сменила формат — и теперь оказывает услуги посуточной аренды квартир.

Напомним, законопроект, запрещающий размещение хостелов в жилых многоквартирных домах, был внесен на рассмотрение в Государственной думы в 2015 году. До принятия проекта в марте 2019 года его обсуждение многократно откладывалось. Ранее в туротрасли выразили уверенность в том, что законопроект не помещает появлению хостелов — эксперты предрекли разворот черного рынка хостелов и жилых «притонов» после официального запрета на их размещение.