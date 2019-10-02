«Ночлежка» открывает первый в этом сезоне пункт обогрева. В нем могут переночевать люди, которым больше некуда идти
Сегодня вечером, 2 октября, благотворительная организация «Ночлежка» открывает первый в этом сезоне пункт обогрева. В отапливаемой палатке, рассчитанной на 50 человек, в тепле и безопасности могут переночевать люди, которым больше некуда идти.
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Фото: Артем Лешко для «Ночлежки»
Пункт обогрева открывается в Калининском районе — рядом с домом №11 на Политехнической улице. Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Помимо возможности переночевать в тепле и безопасности, нуждающиеся могут получить бесплатный ужин и медицинскую помощь. А от дежурных — узнать о приюте и Консультационной службе «Ночлежки» и том, как специалисты организации помогают выбраться с улицы.
1 ноября в Петербурге будет открыт еще один пункта обогрева — на Васильевском острове (Шкиперский проток, 18, корпус 16 — со стороны Снегоплавильного пункта). Помочь благотворительной организации «Ночлежка» в обеспечении работы пунктов обогрева можно с помощью пожертвований. Также можно оформить регулярное пожертвование на сумму 313 рублей — столько составляют расходы организации на ночлег одного человека.
Благотворительная организация «Ночлежка»:
В этом сезоне Комитет по социальной политике Петербурга выделяет средства на зарплату дежурных палатки на Кушелевке и аренду бытовок и туалетных кабинок на октябрь и ноябрь 2019 года и аренду. Топливная компания Neste бесплатно снабжает дизельным топливом тепловые пушки для обогрева палаток.
Рестораны сети Токио City предоставят горячие ужины для людей, которые остановятся на ночлег в Пунктах обогрева в октябре и ноябре. Раз в неделю на протяжении всего холодного сезона в палатки будут приходить медики-волонтеры проекта Благотворительная больница, чтобы оказывать людям первую медицинскую помощь.
Напомним, ранее «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
А еще руководитель благотворительной организации Григорий Свердлин пройдет обучение в Оксфорде при поддержке фонда Потанина. Вместе с другими участниками, получившими грант на обучение, познакомится с различными моделями финансирования некоммерческих организаций, обменяется опытом с руководителями профильных международных организаций. Кроме того, в процессе обучения участники программы приобретут уникальные компетенции, которые будут способствовать развитию филантропии в России.
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