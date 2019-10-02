Сегодня вечером, 2 октября, благотворительная организация «Ночлежка» открывает первый в этом сезоне пункт обогрева. В отапливаемой палатке, рассчитанной на 50 человек, в тепле и безопасности могут переночевать люди, которым больше некуда идти.

Пункт обогрева открывается в Калининском районе — рядом с домом №11 на Политехнической улице. Пункт работает ежедневно с 20:00 до 08:00. Помимо возможности переночевать в тепле и безопасности, нуждающиеся могут получить бесплатный ужин и медицинскую помощь. А от дежурных — узнать о приюте и Консультационной службе «Ночлежки» и том, как специалисты организации помогают выбраться с улицы.

1 ноября в Петербурге будет открыт еще один пункта обогрева — на Васильевском острове (Шкиперский проток, 18, корпус 16 — со стороны Снегоплавильного пункта). Помочь благотворительной организации «Ночлежка» в обеспечении работы пунктов обогрева можно с помощью пожертвований. Также можно оформить регулярное пожертвование на сумму 313 рублей — столько составляют расходы организации на ночлег одного человека.