Ростехнадзор признал станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» готовыми к эксплуатации

«Для того, чтобы уложиться в намеченные сроки, сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора накануне работали без выходных, а также в ночное время. Исполнительная документация, насчитывающая более 12 тысяч документов, проверена на соответствие требованиям проектной документации. Ранее выявленные нарушения, указанные в предписании от 30 августа 2019 года, устранены. Заказчику выдан акт без замечаний», — сказал руководитель Северо-Западного управления ведомства Константин Давыдов.

Напомним, в октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей.

1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия — там проводили монтажные работы и уже тогда занялись благоустройством прилегающих к вестибюлю территории. После этого сдачу станций в эксплуатацию переносили дважды — на 1 сентября и 5 сентября. Однако и тогда торжественное открытие не состоялось. «Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее», — заявил тогда врио губернатор Петербурга Александр Беглов. А мы показали, как это было.