«Тайная комната» в доме Бака: как обнаружили старинный люк, что за ним нашли и что будет с кладом

Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24 обнаружили старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату» над сводами вестибюля первой парадной. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о находке.

Как в старинном доме обнаружили тайную дверь? По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто (по крайней мере из тех, кто живет в доме Бака сейчас) не подозревал о его существовании. «Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот — пожалуйста: явно исторический, со старинным замком (оцените изящество клейма производителя), люк в стене — как вход в таинственный портал — неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной. Там выстроен деревянный каркас в виде купола. Потолок – забетонирован», – рассказали о своей находке жильцы.

Что обнаружили в люке? Вскоре оказалось, что таинственная комната над сводом первой парадной действительно хранила исторический клад. При разборе обнаруженного в ней мусора, под слоем пыли и битого кирпича были найдены бумаги, связанные с конторой Южной горнозаводской биржевой артели: фирменные бланки компании (пустые и заполненные), книги учета продукции, результаты внутреннего аудита (учет мыла, ванили, кофе, цикория, шоколада, осетрины, судака, коржиков, дрожжей и прочего). Представительство харьковской компании сначала располагалось на Петроградской стороне, а во вторую квартиру дома Бака переехало в 1918 году – приглашения на празднование новоселья датированы 12 августа. Судя по найденным документам, в бывшей писарской военного министерства размещалась бухгалтерия артели. Среди находок – переписка с отделом муниципального торгового комиссариата, отчеты и письма, а также газеты и листовки разных периодов на русском и английском языках, копирки. Самые ранние находки над сводом – газеты 1906 года на английском языке, относятся ко времени, когда в помещении обитали два писаря военного министра Российской Империи Александра Редигера и дежурный фельдъегерь. Читая о Шанхае и Китае, жильцы сначала удивились, а потом поняли, что издания прибыли в дом Бака не из Великобритании, а с Дальнего Востока. Также были обнаружены несколько упаковок от сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и опустошенную, но очень красивую бутылку из-под столового вина от Хамовнического пивоваренного завода.