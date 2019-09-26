«Тайная комната» в доме Бака: как обнаружили старинный люк, что за ним нашли и что будет с кладом
Жильцы доходного дома Бака на Кирочной улице, 24 обнаружили старинный люк в стене, ведущий в «тайную комнату» над сводами вестибюля первой парадной. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о находке.
Как в старинном доме обнаружили тайную дверь?
По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто (по крайней мере из тех, кто живет в доме Бака сейчас) не подозревал о его существовании.
«Мы все очень надеялись найти там если не клад, то что-то интересное, и вот — пожалуйста: явно исторический, со старинным замком (оцените изящество клейма производителя), люк в стене — как вход в таинственный портал — неизвестное ранее помещение над сводами вестибюля первой парадной. Там выстроен деревянный каркас в виде купола. Потолок – забетонирован», – рассказали о своей находке жильцы.
Что обнаружили в люке?
Вскоре оказалось, что таинственная комната над сводом первой парадной действительно хранила исторический клад. При разборе обнаруженного в ней мусора, под слоем пыли и битого кирпича были найдены бумаги, связанные с конторой Южной горнозаводской биржевой артели: фирменные бланки компании (пустые и заполненные), книги учета продукции, результаты внутреннего аудита (учет мыла, ванили, кофе, цикория, шоколада, осетрины, судака, коржиков, дрожжей и прочего). Представительство харьковской компании сначала располагалось на Петроградской стороне, а во вторую квартиру дома Бака переехало в 1918 году – приглашения на празднование новоселья датированы 12 августа.
Судя по найденным документам, в бывшей писарской военного министерства размещалась бухгалтерия артели. Среди находок – переписка с отделом муниципального торгового комиссариата, отчеты и письма, а также газеты и листовки разных периодов на русском и английском языках, копирки.
Самые ранние находки над сводом – газеты 1906 года на английском языке, относятся ко времени, когда в помещении обитали два писаря военного министра Российской Империи Александра Редигера и дежурный фельдъегерь. Читая о Шанхае и Китае, жильцы сначала удивились, а потом поняли, что издания прибыли в дом Бака не из Великобритании, а с Дальнего Востока.
Также были обнаружены несколько упаковок от сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и опустошенную, но очень красивую бутылку из-под столового вина от Хамовнического пивоваренного завода.
Какая судьба ждет обнаруженный клад?
Как рассказала «Собака.ru» глава совета Марина Жукова, они попадут в готовящийся музей дома Бака – правда, когда он откроется, пока неизвестно, так как это «сопряжено с некоторой бюрократической волокитой и финансированием». Сейчас бумаги, неразрывно связанные с домом, переданы для очистки и под пресс. О каждой из них можно будет рассказать свою историю.
Чем еще известен дом Бака?
Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.
Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной пел хор.
Вокруг дома Бака много легенд. «Например, уверяли, что во время постройки хозяин дома разорился, повесился, его выкупил другой собственник и заканчивал, используя более дешевые материалы. Якобы именно поэтому до третьего этажа ступени мраморные, а начиная с четвертого – известняковые. Но что же здесь правда? Действительно, дом сразу после постройки был заложен – но, возможно, это популярная практика того времени. Действительно в 1908 году хозяин повесился из-за разорения и есть версии, что следующий был более скуп. Но разные материалы в создании лестницы использовались не поэтому – просто в доходном доме цена квартир выла тем ниже, чем выше был этаж. На первых трех были роскошные апартаменты, выше более дешевые, а на шестом этаже – совсем недорогие. Так что легенда не имеет отношения к реальности» – рассказывала Марина Жукова.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.