Сегодня, 26 сентября, в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак — президент Франции с 1995 по 2007 годы и первый политик, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в России. О кончине государственного, политического и общественного деятеля сообщает AFP со ссылкой на семью Ширака.

Жак Ширак был инициатором создания Парижского музея примитивного искусства — выставочный комплекс, собравший в своей экспозиции коллекции первичного искусства народов Африки, Азии, Океании и Америки, был основан по его указу 23 июня 2006 года. В 2008 году Ширак стал лауреатом Государственной премии России в области гуманитарной деятельности.

Кроме того, Жак Ширак стал первым политиком, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетный знак был учрежден в 1994 году и около четырех лет являлся высшей государственной наградой Российской Федерации. В 1997 году президенту Франции он был присужден «за большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции».