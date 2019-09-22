Новая неделя в Петербурге начнется без осадков

В понедельник, 23 сентября, в Петербурге будет преимущественно без осадков. По данным Главного управления МЧС России по городу, днем воздух прогреется до +9 градусов. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В ночное время суток похолодает +1...+3 градусов, при этом в окрестностях Петербурга местами ожидается 0...-2 градуса. Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться.

Ранее синоптики пообещали петербуржцам мокрый снег к 20 сентября, концу рабочей недели. Несмотря на то, что в Петербурге снег не наблюдался, в Ленобласти погода заметно ухудшилась: сначала утром 22 сентября жители Усть-Луги и Назии выкладывали в соцсети фотографии града, затем появились сообщения о первом снеге из ​села Алеховщина Лодейнопольского района.

Совсем скоро, 24 сентября, в Петербурге начнется отопительный сезон. В обязательном порядке тепло в дома петербуржцев и различные организации дадут уже в следующий вторник — а до этого момента в городе будут постепенно вводить периодическое протапливание.



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