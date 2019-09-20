Instagram перестанет показывать рекламу косметических процедур и диетических продуктов несовершеннолетним. Такое решение принято в рамках новой политики по снижению «давления, которое люди иногда могут испытывать в социальных сетях».

Под ограничения попадут все публикации, рекламирующие косметические процедуры и диетические продуты, посты с указанием цен каких-либо товаров или другими инструментами, стимулирующими к покупке. Кроме того, в Instagram можно будет отправить жалобу на публикации с сомнительным содержанием.

«Мы хотим, чтобы Instagram был комфортным местом для всех, кто его использует, и эта политика являются частью нашей постоянной работы по снижению давления, которое люди иногда могут испытывать в социальных сетях», — рассказала менеджер по общественной политике Instagram Эмма Коллинс, отметив, что новые правила будут распространяться также на Facebook.

Напомним, Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с травлей в интернете. Социальная сеть начнет предупреждать о потенциально обидных или оскорбительных комментариях и публикациях, а также разрешит ограничить круг «комментаторов», не уведомляя недоброжелателей об этом. Также социальная сеть тестирует возможность скрывать количество лайков под постами и новый мессенджер, делиться контентом в котором можно будет только со списком «близких друзей». А режиссер Джона Хилл снял документальный сериал Un-filtered для Instagram, посвященный борьбе с травлей в интернете.