Трамвайная линия от Купчина до Славянки, которую проложат через Шушары, будет запущена в течение 5 лет. Соглашение на строительство с утвержденным Смольным инвестором, компанией «БалтНедвижСервис», подпишут в ближайшее время.

На подготовительные работы Смольный отводит 2 года — за это время трамвайная линия Купчино—Шушары—Славянка должна быть спроектирована и одобрена экспертизой. Общий объем инвестиций в проект составит 27 миллиардов рублей — благодаря появлению новой линии, проехать от Купчина до Славянки можно будет за 30 минут.

«Сегодня в результате длительных переговоров мы одобрили соглашение с концессионером. Примерно 2 года берется на подготовительные работы — это проектирование, прохождение экспертизы, определение всех мероприятий по земельным участкам. А дальше строительство. Строительство будет в 2 этапа, первый — это от Купчино до Шушар, второй — до Славянки. Строительство займет примерно 3 года», — рассказал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

Напомним, в 2020 году в Петербурге начнет действовать новая маршрутная сеть общественного наземного транспорта — в рамках масштабной реформы почти 300 направлений движения перестанут существовать. Маршрут частного трамвая «Чижик» планируют проложить в Ленобласти — ранее его уже расширили и запустили две новые траектории движения. А к 2023 году от станции метро «Улица Дыбенко» в Кудрове планируется проложить трамвайную линию.