В Смольном рассказали, как посадить дерево в Петербурге
Сотрудники Комитета по благоустройству рассказали, как посадить дерево в Петербурге. Для этого необходимо соблюсти ряд правил. «Собака.ru» публикует памятку.
Во-первых, необходимо получить согласование структур, которые содержат участок, выбранный для посадки. За сады, парки и скверы, а также бульвары и газоны отвечает Комитет по благоустройству, за внутриквартальные скверы и бесхозные зеленые участки — районные администрации, а дворы — муниципалитеты.
Во-вторых, в Петербурге действуют «строгие строительные нормы». Поэтому для посадки даже одного дерева требуется получить специальный ордер Государственной административно-технической инспекции — для того, чтобы не навредить инженерным коммуникациям под землей или, например, точно убедиться в том, что утвержденные минимальные расстояния от зданий и сооружений не нарушены.
В-третьих, саженцы должны соответствовать ГОСТу — иметь симметричную крону, здоровую развитую корневую систему и так далее. В городе такой нормой является дерево «3-5 групп крупности» — высотой от 3,5 метров.
Комитет по благоустройству Петербурга
О том, как правильно посадить дерево:
Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям. Место крепления оборачивают мешковиной, подвязывают ствол шпагатом и обильно поливают. Осевшую после первого полива землю подсыпают, устраивают приствольную лунку. В течение трех лет молодые деревья регулярно переподвязывают, подкармливают и поливают. То есть даже сильные и подготовленные саженцы из питомников в жестких условиях мегаполиса требуют внимания и ухода. К сожалению, опыт посадки «деревьев из леса» на городских улицах, предпринимаемый иногда инициативными жителями и общественными организациями, заканчивается, как правило, печально.
И, наконец, четвертое — необходимо соблюсти «агротехнические сроки». Лучшее время для посадки приходится на октябрь и апрель, когда в Петербурге проходит месяц благоустройства.
Комитет по благоустройству Петербурга также напомнил о породах деревьев, которые можно посадить в городе. Всего их 17, а самым популярным видом стала липа, так как они «достаточно быстро растут, красивы, хорошо себя чувствуют в городских условиях». Также посадить в Петербурге можно клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени и дубы.
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