В Смольном рассказали, как посадить дерево в Петербурге

Сотрудники Комитета по благоустройству рассказали, как посадить дерево в Петербурге. Для этого необходимо соблюсти ряд правил. «Собака.ru» публикует памятку.

Во-первых, необходимо получить согласование структур, которые содержат участок, выбранный для посадки. За сады, парки и скверы, а также бульвары и газоны отвечает Комитет по благоустройству, за внутриквартальные скверы и бесхозные зеленые участки — районные администрации, а дворы — муниципалитеты.

Во-вторых, в Петербурге действуют «строгие строительные нормы». Поэтому для посадки даже одного дерева требуется получить специальный ордер Государственной административно-технической инспекции — для того, чтобы не навредить инженерным коммуникациям под землей или, например, точно убедиться в том, что утвержденные минимальные расстояния от зданий и сооружений не нарушены.

В-третьих, саженцы должны соответствовать ГОСТу — иметь симметричную крону, здоровую развитую корневую систему и так далее. В городе такой нормой является дерево «3-5 групп крупности» — высотой от 3,5 метров.