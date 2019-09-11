Петербургский метрополитен увеличит число вагонов в поездах. Изменения коснуться двух линий подземки: «фиолетовой» Фрунзенско-Приморской и «оранжевой» Правобережной — для большего комфорта пассажиров.

Уже сейчас количество вагонов в поездах, курсирующих по Фрунзенско-Приморской и Правобережной линиям, увеличилось — полностью работы планируется завершить до 20 сентября. Так, «оранжевая» ветка обзаведется семивагонными составами, а «фиолетовая» — восьмивагонными.

Напомним, 5 сентября в Петербурге должно было состояться открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса. Выпустили даже коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок. Однако прибывший на торжественное разрезание ленты врио губернатора Петербурга Александр Беглов отменил планы петербуржцев на доступный транспорт, объявив о переносе срока запуска. Корреспонденту «Собака.ru» удалось попасть на одну из них — посмотрите, как она выглядит, в нашем фоторепортаже.

Другой проблемный участок — новые станции «зеленой» ветки. «Беговую» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки — по стенам в непосредственной близости от эскалаторов лилась вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия на новых станциях нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.