Стало известно, когда запустят скоростные поезда «Ласточка» из Петербурга в Москву

8 декабря РЖД запускает «Ласточку» — скоростной поезд между Петербургом и Москвой. Ежедневно два состава будут отправляться от Московского вокзала на Ленинградский и обратно — с остановками на станциях НАТИ, Крюково, Тверь, Вышний Волочек, Бологое, Окуловка, Малая Вишера, Чудово, Тосно, Колпино и Обухово.

Пассажирам новых «Ласточек» будет предложено три вида обслуживания — базовый, эконом и бизнес класс, стоимость билетов по которых составит от 1677 до 4011 рулей (по данным на отправление 8 декабря 2019 года, — прим. ред.). Продажа билетов уже открыта — на поезда действуют специальных тарифные предложения для различных категорий пассажиров.

Напомним, ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.

Ранее представители ОАО «Российские железные дороги» определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. А еще компания запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна.