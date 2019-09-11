Горизбирком утвердил победу Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга — с результатом 64,44%
Городская избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов губернатора Петербурга. Новым главной города стал самовыдвиженец Александр Беглов — с результатом 64,44%. Свои голоса за него отдали 734 903 избирателей. По результатам выборов избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
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Фото с личной страницы Александра Беглова "ВКонтакте"
На втором месте по числу голосов Надежда Тихонова — кандидат на пост губернатора Петербурга от партии «Справедливая Россия». Она набрала 16,84% бюллетеней, свои голоса в которых оставили 192 114 петербуржцев. Депутат ЗакСа и член партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов стать третьим с окончательными итогами в 16,03% — его кандидатуру поддержали 182 797 горожан.
Итоговая явка составила 30,07% — 8 сентября на избирательные участки пришли 1 147 045 петербуржцев. Такой показатель рекордно низкий. В 2014 году на аналогичные выборы голосовать пришли 39,36% петербуржцев, в Григорий Полтавченко победил с результатом 79,3% голосов. В 2003 году голосование прошло в два тура с 28,99% и 39,13% соответственно — Валентина Матвиенко выиграла с результатом 63%.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что не сомневалась в победе Александра Беглова — по словам спикера, он заслужил ее своим трудом, «отпахав кампанию». «Для меня итоги выборов по Беглову Александру Дмитриевичу не были неожиданностью. Я не ориентируюсь на социологические исследования. Я хорошо чувствую настроение города. Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре. Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес. Он, что называется, отпахал эту кампанию», — сказала она.
Напомним, 30 августа режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах на пост губернатора Петербурга. На следующий день экс-кандидат прокомментировал свое решение, сказав, что «у города больше нет выбора», а сам Бортко — «политический труп». Бортко подал документы на участие в выборах губернатора Петербурга 2 июня. Его предвыборная программа получила название «Борьба с коррупцией в Санкт-Петербурге».
Ранее стало известно, что основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански будет баллотироваться в губернаторы — позже он отказался от намерения, так как все подписи муниципальных депутатов уже «собраны и распределены между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами». Врио главы Петербурга Александр Беглов участвует в губернаторских выборах как самовыдвиженец. По данным 97% обработанных бюллетеней на период 9 сентября Беглов лидировал — за него проголосовали 64,57% горожан.
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