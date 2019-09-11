Городская избирательная комиссия огласила окончательные результаты выборов губернатора Петербурга. Новым главной города стал самовыдвиженец Александр Беглов — с результатом 64,44%. Свои голоса за него отдали 734 903 избирателей. По результатам выборов избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

На втором месте по числу голосов Надежда Тихонова — кандидат на пост губернатора Петербурга от партии «Справедливая Россия». Она набрала 16,84% бюллетеней, свои голоса в которых оставили 192 114 петербуржцев. Депутат ЗакСа и член партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов стать третьим с окончательными итогами в 16,03% — его кандидатуру поддержали 182 797 горожан.

Итоговая явка составила 30,07% — 8 сентября на избирательные участки пришли 1 147 045 петербуржцев. Такой показатель рекордно низкий. В 2014 году на аналогичные выборы голосовать пришли 39,36% петербуржцев, в Григорий Полтавченко победил с результатом 79,3% голосов. В 2003 году голосование прошло в два тура с 28,99% и 39,13% соответственно — Валентина Матвиенко выиграла с результатом 63%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что не сомневалась в победе Александра Беглова — по словам спикера, он заслужил ее своим трудом, «отпахав кампанию». «Для меня итоги выборов по Беглову Александру Дмитриевичу не были неожиданностью. Я не ориентируюсь на социологические исследования. Я хорошо чувствую настроение города. Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре. Поверьте, никто ему эту победу на блюдечке с голубой каемочкой не принес. Он, что называется, отпахал эту кампанию», — сказала она.