Водную систему Гатчинских парков при музее-заповеднике очистят к 2022 году

Озера, ручьи и пруды водной системы Гатчинских парков при музее-заповеднике «Гатчина» в Ленинградской области очистят к 2022 году. Всего в нее входят 17 объектов — в том числе Белое озеро и Карпин пруд.

«Расчистке подлежит система Гатчинских озер — озеро Белое и Карпин пруд. В этом году мы завершаем проектирование и к 2022 году завершим расчистку этих водных объектов, а также озер Черное, Филькино и ручья Безымянный», — рассказал председатель Комитета по природным ресурсам Ленобласти Павел Немчинов. Проведение работ планируется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» — подраздела национального проекта «Экология».

Всего водная система Гатчинских парков состоит из 17 объектов. В свою очередь пейзажный дворцово-парковый ансамбль является одним из старейших и ведет свою историю со времен Екатерины II — императрица подарила территории своему фавориту, графу Григорию Орлову, в благодарность за за организацию дворцового переворота 1762 года. При нем закладывается Большой Гатчинский дворец, а вокруг начинает создаваться пейзажный парк.

После смерти графа Орлова следующим владельцем стал князь Павел Петрович, будущий император Павел I. Для него на территории строится единственный в России загородный дворец-замок. После Февральской революции 1917 года парк перестал принадлежать царской семье и перешел в народную собственность. В период Великой Отечественной войны парк сильно пострадал — были вырублены деревья, взорваны мосты, разрушены дома. Крупные работы по восстановлению повреждений начались только в 1960-х годах.

Напомним, ранее петербуржцы выразили опасения за судьбу фонтанного комплекса на территории государственного Музея-заповедника «Петергоф». По их мнению, система водоводов, построенная еще на рубеже 18 и 19 веков, может исчезнуть с появлением жилых кварталов, постройка которых планируется рядом с Бабигонским шоссе. Кроме того, ситуацию отягощает отсутствие «хозяина» водоводов — ГМЗ готов взять в управление и земельный участок, и недвижимость на нем, но только в том случае, если ее переведут в статус федеральной собственности.