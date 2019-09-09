На прощальной вечеринке первого магазина «Юность» покажут архивные материалы о коллекциях бренда

В честь закрытия культового магазина «Юность» на Малой Садовой 14 сентября пройдет прощальная вечеринка. В лайн-апе диджей-сеты от музыканта Артема Макарского и участника Super Collection Orchestra Димки Батарина, а также выставка архивных материалов о коллекциях бренда.

«Юность» на Малой Садовой был первым стритвир-магазином Петербурга — он занимал помещение в Доме радио с начала 2000-х годов. В первое время своего существования пространство работало под названием Interactive и было модным символом поколения.

Вечеринка стартует 14 сентября в 19:00, а главным событием станет выставка архивных материалов о коллекциях «Юности» — в открытках, лукбуках и рекламных кампаниях. В музыкальном лайн-апе диджей-сеты от Артема Макарского, Димки Батарина и Masa Néta. Вход свободный.

«Юность» перестанет работать уже в сентябре, зато все остальные магазины сети (в ТК «Галерея», в ТЦ «Пик», в ТРК «Гранд Каньон» и в пространстве «Хлебозавод») продолжат функционировать в прежнем режиме. Кроме того, в середине августа «Юность» откроет магазин в ТЦ «Авиапарк» в Москве (внутри пространства Trend Island), а 1 сентября — в ТРК «Охта Молл» в Петербурге.