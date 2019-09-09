Александр Беглов набрал 64% голосов на выборах губернатора Петербурга

Центральная избирательная комиссия озвучила итоги выборов на пост губернатора Петербурга. По данным 97% обработанных бюллетеней лидирует врио губернатора и самовыдвиженец Александр Беглов — за него проголосовали 64,57% горожан. За ним следует Надежда Тихонова, выдвинутая партией «Справедливая Россия» — 16,84% голосов. Депутат ЗакСа и член партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов набрал 15,93%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения привел данные собственной аналитики — более половины избирателей на выборах губернатора Петербурга проголосовали за Александра Беглова. По данным опроса, проведенного на выходе из избирательных участков, за Беглова свои голоса отдали 56% петербуржцев, за кандидата от партии «Гражданская платформа» Михаила Амосова — 21,4%, за Надежду Тихонову от «Справедливой России» — 19%.

Явка на губернаторские выборы по состоянию на 18:00 8 сентября составила 23,69%, итоговые данные пока не опубликованы. На предыдущих выборах, которые проходили в городе в 2014 году, явка составила 36,3%. Избирательная комиссия приняла 181 жалобу, из них 6 относятся к выборам губернатора Петербурга. «В избирательную комиссию Санкт-Петербурга поступило незначительное количество обращений по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Их всего шесть. Всего 181 жалоба. Подавляющее большинство из них не подтвердилось», — сказал председатель горизбиркома Виктор Миненко.

При этом эксперты заявили о прозрачности выборов в Северо-Западном федеральном округе. «В целом кампания честная, прозрачная, претензий к результатам ни у кого нет. В результате мы увидели, что ничего подобного не произошло, выборы завершились спокойно, без конфликта, и везде, скорее всего, в первом туре. Я думаю, что уже сейчас при окончательном пересчете голосов ничего криминального произойти не должно, и мы видим также, что участники с этим соглашаются», — заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.