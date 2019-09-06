Сегодня, 6 сентября, в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба.

Для посетителей Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9 откроется 8 сентября 2019 года — в этот день 78 лет назад Ленинград замкнули в блокадном кольце. Помимо предметов из прежней экспозиции перед зданием музея организована выставка военной техники из коллекции объединения «Ленрезерв».

Государственный музей обороны и блокады Ленинграда занимает площадь в 1,2 тысячи квадратных метров — он начал работать еще во время войны, но официальное открытие состоялось только в 1946 году. В начале 1950-х годов учреждение подвергли критике и закрыли за «принижение роли Сталина в победе над фашистами» — вновь открыть его смогли только во время перестройки и на площади в 40 раз меньше первоначальной.

В 2018 году музей в Соляном переулке закрыли на реконструкцию — сейчас площадь помещения, в котором располагается экспозиция, удалось расширить на 3,5 тысячи квадратных метров. К 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победила концепция «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова.

«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня. Комитет также разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». В списке значатся более 350 тысяч человек, погибших во время блокады Ленинграда.

Ранее редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.