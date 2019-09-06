В Петербурге завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Работы начались в конце июня — по проекту, разработанному архитектурным агенством «Нескучный сад» совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки».

Торжественное открытие было намечено на сегодня, 6 сентября, однако его перенесли из-за непогоды. При этом посетить обновленный участок уже можно — там создали прогулочную зону с велодорожками и деревянной террасой-амфитеатром, установили новые скамейки и арт-объекты. Обновили и покрытие дорожек, вымостив их пестрым камнем.

К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения. Велодорожка, появившаяся в 2017 году, также должна быть сохранена. Незаконный забор возле здания по улице Чапаева, 30 будет заменен решетками на окнах, территория нелегальной стоянки маломерных судов расчищена, а также планируется реставрация фасадов — этим поручат заняться собственникам зданий.

Напомним, сейчас на Большом проспекте Петроградской стороны проводится масштабная реконструкция пешеходной зоны. В ходе работ расширили тротуары, модернизировали систему ливневых канализаций и установили гидроизоляцию. Администрация Петроградского района показала, как будут выглядеть тротуары уже в сентябре. На проспекте Добролюбова на Петроградской стороне работы ведутся по подобной технологии. По словам горожан, кладут плитку «как в Москве» — они боятся, что подвалы будет затапливать во время сильного дождя и обильного снегопада.