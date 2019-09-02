На Стремянной улице в Петербурге вновь появился Эльфийский столб с указателями неформальных достопримечательностей города. Так, на нем можно найти информацию о том, в какую стороне располагается легендарное кафе «Сайгон», Рок-клуб или Ротонда.

Указатель восстановил петербургский экскурсовод Сергей Наконечный — весной этого года столб сначала был сбит на землю, после чего исчез. Автор обновленного указателя не только вернул «достопримечательность с достопримечательностями» на место, но и добавил новые адреса — улицу Джона Леннона, клуб Fish Fabrique, «Костыль» и котельную «Камчатка».

Эльфийский садик — неформальное название Дмитровского сквера, который располагается на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка. В 1970-1980-е годы он стал местом встреч представителей андеграунда — в сквере собирались художники, поэты, музыканты и другие творческие люди.

Столб с указателями появился в сквере лишь в 2009 году — тогда зеленую зону планировали отдать под застройку, однако местные жители неравнодушные к судьбе неформального места провели в его защиту несколько субботников и рок-концертов, после чего от строительных работ отказались.