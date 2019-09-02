30 августа режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко отказался от участия в выборах на пост губернатора Петербурга. Решение было принято не советуясь с руководителями партии КПРФ, которая выдвинула кандидатуру Бортко. На следующий день экс-кандидат прокомментировал свое решение, сказав, что «у города больше нет выбора», а сам Бортко — «политический труп».

«Я не мог выиграть, мне это популярно объяснили, но кандидаты в муниципальные депутаты могут. Я это сделал это, чтобы дать понять: партия существует. В конце концов все поймут, что мое решение пойдет им на пользу. Я приму любое решение партии, и думаю, что оно будет достаточно суровым. Может быть, мне придется уйти из Госдумы. Я спрошу мнение однопартийцев, если они поймут мои мотивы, то я останусь на своем месте. У города больше нет выбора. Со мной все кончено, я — политический труп», — сказал Бортко во время специальной пресс-конференции.

Таким образом в гонке за пост губернатора Петербурга участвуют трое кандидатов — самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов. По мнению первого, Бортко «подвела стрессоустойчивость» — последней каплей стал ответ главы ЦИК России Эллы Памфиловой по поводу создания экстерриториальных участков для голосования. Тихонова считает, что Бортко «совершил большую ошибку, посколько его снятие играет на явку». Амосов заявил, что снимать свою кандидатуру не собирается: «Нам необходимо повысить явку, потому что, если она будет высокой, то Беглову придется очень трудно. Я не собираюсь сниматься».