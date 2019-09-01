В Петербурге открылся «Сад ощущений» для детей с нарушениями зрения
В Красногвардейском районе в школе-интернате № 1 имени К. К. Грота появилось комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений», сообщает ТАСС. Проект реализовали на средства городского бюджета в рамках программы «Комфортная городская среда»
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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Сад создали для того, чтобы дети смогли испытать те ощущения, которые испытывают люди, гуляющие по парку: услышать звук падающей воды, почувствовать запах трав и хруст гальки. Пространство делится на 12 зон, каждая из них содержит мнемосхему на азбуке Брайля. Кроме того, здесь есть спортивная площадка, а также ксилофоны и трубы для невербального общения.
Школа-интернат №1 имени К. Грота – старейшее в России учебное заведение для слепых и слабовидящих детей, созданное в 1881 году. В 1961 году школа переехала с Песочной улицы в новое здание на проспекте Шаумяна, 44.
Напомним, что создатели инклюзивных мастерских «Простые вещи» открывают в Петербурге кафе «Огурцы», в котором люди с особенностями развития психики и интеллекта будут работать на равных с профессиональными поварами и бариста. В меню — завтраки, обеды и ужины, а также кофейные напитки.
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