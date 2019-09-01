В Петербурге открылся «Сад ощущений» для детей с нарушениями зрения

В Красногвардейском районе в школе-интернате № 1 имени К. К. Грота появилось комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений», сообщает ТАСС. Проект реализовали на средства городского бюджета в рамках программы «Комфортная городская среда»

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Сад создали для того, чтобы дети смогли испытать те ощущения, которые испытывают люди, гуляющие по парку: услышать звук падающей воды, почувствовать запах трав и хруст гальки. Пространство делится на 12 зон, каждая из них содержит мнемосхему на азбуке Брайля. Кроме того, здесь есть спортивная площадка, а также ксилофоны и трубы для невербального общения.