Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» могут открыться 5 сентября

Власти Петербурга обещают открыть новые станции фиолетовой линии 5 сентября. Торжественная церемония состоится в 11 утра. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Предполагается, что должны появиться следующие станции – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Уже с 31 августа поезда из депо «Южное» выходят. В пресс-службе администрации пишут о стопроцентной готовности станций: отделочные работы закончены, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение. Однако источник «Фонтанки» рассказал, что перед открытием необходимо устранить около сотни замечаний Ростехнадзора: от конкретных недоделок по ряду конструкций до непредставленных документов по материалам.