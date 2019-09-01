Станции метро «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» могут открыться 5 сентября
Власти Петербурга обещают открыть новые станции фиолетовой линии 5 сентября. Торжественная церемония состоится в 11 утра. Об этом сообщает «Фонтанка».
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Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Предполагается, что должны появиться следующие станции – «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». Уже с 31 августа поезда из депо «Южное» выходят. В пресс-службе администрации пишут о стопроцентной готовности станций: отделочные работы закончены, смонтированы все инженерные системы, противопожарная система и освещение. Однако источник «Фонтанки» рассказал, что перед открытием необходимо устранить около сотни замечаний Ростехнадзора: от конкретных недоделок по ряду конструкций до непредставленных документов по материалам.
Кроме того, из Колпино, поселков Шушары и Славянка до станции метро «Шушары» организуют автобусное движение.
Напомним, что петербургский метрополитен выпустит коллекционные жетоны и «Подорожник»-брелок в честь открытия трех станций. Приобрести их можно в кассах станций «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар». Стоимость в блистерах с тематическим изображением составит 390 рублей, без — 45.
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