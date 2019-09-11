Фотопроект: Павел Пригара, Максим Косьмин и Марк Калинин снялись для фонда Ильи Варламова

Фонд урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца «Городские проекты» вместе с «Мега Парнас» решили привлечь внимание общественности к жилым районам, которые можно превратить в комфортную городскую среду, будь то заброшенные исторические места или новые агломерации с многоэтажками. Результатом совместных усилий стала вторая серия фотопроекта «Мода на добрые дела» .

Уткина дача, Уткин пр., 2, лит. А

Производственно-служебный корпус завода «Красный Выборжец», Свердловская наб., 12

Здание библиотеки Н.Я. и Ф.Я. Колобовых, ул. Большая Зеленина, 43, лит. А

Заброшенные фабрики, заводы и особняки – пример неэффективного использования городского пространства. Переосмысляя эти локации, можно получить абсолютно новые точки развития Петербурга так, как происходит с урбанизациями «Новая Голландия», «Севкабель Порт» и «Голицын Лофт». Цель второго сезона фотопроекта «Мода на добрые дела» от «Меги Парнас» — обратить внимание общественности на потенциал исторических мест и жилых районов, которым необходимо новое дыхание.

Заброшенный ресторан «Охотничий домик», пр. Энгельса, 28, лит. А (станция метро «Удельная)

Героями съемки стали те, кто занимается трансформацией заброшенных территорий или же фокусирует свою работу на улучшении городской среды. Для проекта были выбраны объекты с уже существующими планами по развитию и те, которые обладают потенциалом для инвестирования. Среди локаций – «Музеум придворных экипажей» на Конюшенной площади, усадьба Демидовых в переулке Гривцова и Уткина дача.

Станция метро «Парнас»

Для проекта «Мода на добрые дела» «Мега Парнас» привлекла один из самых узнаваемых российских фондов, посвященных урбанистике, — «Городские проекты», который развивают Илья Варламов и Максим Кац. На сайте фонда запущен сбор средств на разработку архитектурного решения по благоустройству пространства рядом со станцией метро «Парнас», что должно стать важным шагом навстречу трансформации района. Следующей стадией после визуализации проекта станет подача итогового варианта в городские инстанции.

Максим Кац, сооснователь фонда «Городские проекты», Завод «Красный треугольник», наб. Обводного канала, 138

Максим Кац: «Качественное использование забытых городских пространств позволяет получить новые места для совершенно разных групп населения и заметно улучшить их жизнь»

Павел Пригара, директор ЦВЗ «Манеж»Усадьба Демидовых, пер. Гривцова, 1/64

Павел Пригара: «Увядающие здания умеют рассказывать истории не только о прошлом, но и о будущем».

Максим Косьмин, создатель проекта «Старый фонд», Уткина дача, Уткин пр., 2, лит. А

Максим Косьмин: «Петербургу нужно развивать „серый пояс“ и особенно объекты, выходящие к воде. Потому что вода — самое крутое, что есть в нашем городе. Ее у нас много, и потенциал огромен».

Марк Калинин, Производственно-служебный корпус завода «Красный Выборжец», Свердловская наб., 12

Марк Калинин: «Петербург находится в поиске новой аутентичности очевидно обретая ее в индустриальной архитектуре прошлого. Уникальные здания — кузница былого величия нашей страны. Потерять их, оставив в запустении, мы попросту не имеем права».

Роман Красильников, идеолог, креативный директор многофункционального проекта «Бертгольд Центр», Здание библиотеки Н.Я. и Ф.Я. Колобовых, ул. Большая Зеленина, 43, лит. А

Роман Красильников: «Развитие городской среды через проекты должно происходить по принципу “люди для людей”. Для жителей̆ мегаполиса — это наиболее важно».

Таня Пинчук, директор Street Art Museum, Заброшенный ресторан «Охотничий домик», пр. Энгельса, 28, лит. А

Таня Пинчук: «Важно, чтобы разговоры про благоустройство, умные города и урбанистку действительно приводили к результатам».

Екатерина Шарма, урбанист, главный редактор газеты Urbanist, руководитель исследовательской программы Urban Hub, Уткина дача, Уткин пр., 2, лит. А

Екатерина Шарма: «Урбанистка позволяет объединить компетенции различных специалистов и городских субъектов в единый механизм принятия решениий».

Александра Ненько, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, руководитель Лаборатории качества городской жизни Qullab основатель проекта Arts4city, Завод «Красный треугольник», наб. Обводного канала, 138

Александра Ненько: «Творческим индустриям нужно свое место в городе. Они могут дать новую жизнь многочисленным заброшенным заводам и особнякам Петербурга, и в этом им нужна поддержка со стороны государства и инвесторов»

Дарья Табачникова, руководитель проектов городского развития, ранее идеолог проекта «Велосипедизация Санкт-Петербурга», «Музеум придворных экипажей», Конюшенная пл., 2, лит. Г

Дарья Табачникова: Мы знаем лучшие зарубежные и росcийские практики, остается только выбирать, локализовать и выращивать новое поколение архитекторов и градостроителей.