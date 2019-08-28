Петербургскому школьнику Леониду Шайдурову, который в декабре 2018 года создал объединение учеников для решения их проблем в гимназии №622, угрожают уголовным делом по статье «Об экстремизме». По словам Леонида, директор учебного учреждения предоставила характеристику для комиссии по делам несовершеннолетних, которая является «концептом того, чтобы отправить меня в недалекое место».

Как говорит лидер профсоюза, угроза идет сотрудников Центра по противодействию экстремизму «Э» и директора гимназии Натальи Алексахиной. «Она говорит, что моя организация и я настраивают на антирежимные мысли школьников, это подпадает под статью об экстремизме. В ее характеристике есть цитаты, которые я никогда не говорил, и из-за этих ее показаний у меня может быть уголовная статья и колония. Я бы не хотел стать политзаключенным», — рассказал «Северо-Запад. МБХ медиа» Шайдуров.

Идея создать профсоюз учеников пришла к Леониду Шайдурову после того, как он побывал на лекции о независимых профсоюзах. «У нашей организации только структура профсоюза. На самом деле, это аппарат по решению проблем школьников, который называется “Ученик”», — говорил он. В организацию решили вступить около 170 человек. Среди требований — не больше трех контрольных или самостоятельных работ в день, отсутствие контроля за внешним видом со стороны администрации школы.

Позже в Министерстве просвещения РФ раскритиковали инициативу петербургского школьника по созданию профсоюза учеников. В ведомстве заявили, что инициатива носит «деструктивное начало», а действия Леонида сравнили со «строительством баррикад», которые не приведут к развитию. В свою очередь в петербургском комитете по образованию при этом заявили, что школьник имел право создать профсоюз и не совершил нарушений, если его деятельность не противоречит уставу школы.