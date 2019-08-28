29 августа петербуржцы совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки» проведут открытую встречу по обсуждению развития и благоустройства шести общественных пространств Петроградского района и маршрутов между ними.

Благоустройство Петроградского района подразумевает реализацию пяти общественных пространств — набережной реки Карповки, Большого проспекта Петроградской стороны, парка на набережной Малой Невы возле Биржевого моста, Петровского парка, набережных Петровского и Крестовского островов. Проекты будут реализованы исходя из интересов различных социальных групп — родителей с детьми, велосипедистов, собачников, студентов, людей с инвалидностью, пенсионеров.

К участию приглашаются все желающие — для тех, кто не может присутствовать на встрече, создан открытый опрос по проектам благоустройства. «Обязательно приходите на встречу, но если нет возможности, примите участие в опросе: оцените существующие общественные пространства района и расскажите, как их нужно улучшить. На основании анализа ваших мнений будут составлены конкретные рекомендации по развитию инфраструктуры района», — говорят организаторы встречи.

Открытое обсуждение проектов благоустройства общественных пространств Петроградского района состоится 29 августа в 19:00 в центре добрососедства «Дом» на Мончегорской, 10б.

Напомним, 12 июля урбанисты проекта «Друзья Карповки» на один день вернули в Петербург речное таки. Акция была организована для того, чтобы напомнить петербуржцам о практике «добираться на работу на аквабусе» и вернуть на повестку дня разговор об этом — 2004 году в Петербурге уже курсировали «речные автобусы», но в 2012 году система была признана убыточной, а в 2014 году все линии были упразднены. В июле они также запустили по реке Карповке плавучую очистительную станцию из водных растений.

В июне начались работы по благоустройству набережной реки Карповки. К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения. Ранее также стало известно, что в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — займутся состоянием парков и набережных, а также установкой новых детских площадок.

Сейчас на Большом проспекте Петроградской стороны проводится масштабная реконструкция пешеходной зоны. В ходе работ расширили тротуары, модернизировали систему ливневых канализаций и установили гидроизоляцию. Администрация Петроградского района показала, как будут выглядеть тротуары уже в сентябре. На проспекте Добролюбова на Петроградской стороне работы ведутся по подобной технологии. По словам горожан, кладут плитку «как в Москве» — они боятся, что подвалы будет затапливать во время сильного дождя и обильного снегопада.