С 2020 года импортные продукты здорового питания исчезнут с российских прилавков

Уже с начала 2020 года импортные продукты здорового питания могут исчезнуть с российских прилавков из-за вступления в силу закона «Об органической продукции», согласно которому все продукты с маркировкой «органический» должны иметь российские сертификаты.

В настоящий момент получить документы невозможно из-за неготовности механизмов для этого — в России существует только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены. С 1 января 2020 года продукция с маркировкой «органическая» станет нелегитимной из-за отсутствия разрешения на продажу — одновременно с этим товары будут отозваны из оборота, что, по мнению представителей рынка, приведет к значительным издержкам и «миллиардным убыткам».

Оборот российского рынка органической продукции оценивается в 900 миллиардов рублей — на импорт приходится около 80% всей категории. В настоящий момент в магазинах представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами — реализация этого числа артикулов с 1 января и станет невозможна.

По мнению участников рынка, опрошенных «Коммерсантом», решить проблему позволит переходный период для доработки нормативной базы и подготовки бизнеса к нововведениям — в настоящий момент подзаконные акты, которые бы регулировали порядок нанесения маркировки и ведения реестра производителей до сих пор не приняты. Кроме того, выходом также может стать признание на территории России действующих международных сертификатов на органическую продукцию — полученных в Евросоюзе, США или Австралии.

Напомним, о том, что в России появится органическая продукция со специальной маркировкой, стало известно в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что маркировка появится к сентябрю 2019 года, а в начале 2020-го компании, получившие сертификацию на выпуск органической продукции, смогут наносить знак отличия на упаковку. В России также готов новый ГОСТ для маркировки продуктов по цветам. Таким способом покупателей будут предупреждать о высоком содержании соли, сахара и жиров (или сообщать, что все в норме).