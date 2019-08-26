С 23 по 25 августа в петербургском теннисном клубе имени Ивана Никифорова на набережной Мартынова, 40 прошел благотворительный турнир, организованный фондом Александра Кержакова «Звезды детям». В борьбе на ракетках участвовали капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев и другие — для того, чтобы собрать средства на реабилитацию одной из подопечных фонда Евы-Виктории Харитоновой.

Ева-Виктория родилась 3 года назад в Петербурге и на второй день жизни попала в реанимацию с кровоизлиянием в мозжечках. Врачи две недели боролись за ее жизнь. Сейчас у девочки диагностирован ДЦП, спастическая диплегия, V уровень нарушений двигательной функции по шкале GMFCS, частичная атрофия зрительного нерва и ЗПМРР. Реабилитация в московской клинике для Евы-Виктории оценивалась в 280 500 рублей, которую родители девочки оплатить не в состоянии.

Во время благотворительного турнира удалось собрать 850 000 рублей.

Благотворительный фонд «Звезды детям» создан в 2015 году футболистом Александром Кержаковым и предпринимателем Иваном Никифоровым. Главная цель фонда — в оказании помощи детям в ДЦП, многодетным семьям в кризисной ситуации, а также особо нуждающимся детским домам Ленинградской области. За время существования фонда дети с ДЦП получили лечение и реабилитации на сумму более 13 миллионов рублей, регулярно оказывается материальная помощь более чем 350 детям-подопечным.