В Выборгском замке продолжается реставрация. Во время работ вновь была найдена арка — ее обнаружили во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза, служащего военной кладовой для оружия или амуниции.

Когда речь заходит об этом, я вспоминаю статью Михаила Пиотровского, в которой он рассказывает один эпизод: когда Россия проиграла Крымскую войну, то направила усилия на развитие археологии на побережье Черного моря. Те находки стали основанием для того, чтобы говорить о России как о европейском государстве, наследнике Античности. Этим занялась страна в тяжелые времена вместо наращивания вооружения. Мне кажется, это хороший пример: когда возникают сложности, мы пытаемся понять, кто мы такие, какова наша история, где мы находимся. Наследие Выборга многослойно, оно совместное, все это накладывает на нас серьезные обязательства.

Ранее упоминания о ней нигде не встречались — специалисты предполагают, что арка ведет в подземелье. «Реставрация в Выборгском замке продолжает приносить сюрпризы. Во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза обнаружилась часть арки… Было принято решение расчистить ее целиком. И теперь мы видим свод, обозначающий проход в северной стене цейхгауза, некогда ведший на внешний вал замка. Ранее мы не сталкивались с упоминанием этого хода. Еще одно подземелье?», — поделился директор Выборгского замка Владимир Цой.

Напомним, в феврале археологи выяснили, что в конце подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, находится сводчатое помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Объект датируется в промежутке с начала XVI по конец XVII века. Сейчас в помещении проводятся реставрационные работы. Когда они закончатся, его будут показывать посетителям.

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.