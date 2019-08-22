Жители улицы Рубинштейна продолжают отстаивать право на тишину — в этот раз они ополчились против уличного пианиста Виталия Сумарокова, который, по словам петербуржцев, не только нарушает закон о тишине, но и ведет незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, его творчество оскорбляет память пианиста Антона Рубинштейна, в честь которого названа улица, а также Ольги Берггольц, на фоне мемориальной доски которой проводятся выступления.

28-летний пианист-самоучка Виталий Сумароков дает уличные концерты на Рубинштейна с 2017 года — он исполняет свои произведения в стиле «минимализм мелодик хаус» каждый день в теплое время года и заканчивает в основном в 22:00, когда начинает действовать закон о тишине. Однако жители близлежащих домов с этим не согласны — по их словам, уровень шума даже на третьем этаже достигает 65 децибел, тогда как допустимая норма находится на отметке в 40.

«Когда человек вот так вторгается в дом и не дает возможности ни работать, ни отдыхать, ни даже нормально посмотреть хорошее кино и послушать хорошую музыку — это просто ужасно», — говорит местная жительница Светлана Петрова. Подобное высказывание в свою очередь удивляет туристку из Испании: «Если бы я жила здесь, то я бы выходила на балкон и слушала бы». Несмотря на это, жители Рубинштейна каждый вечер звонят в полицию, правда, там не всегда торопятся реагировать.

Пока Виталий Сумароков продолжает играть — в 20:00 он выкатывает фортепиано из парадной дома №5 по улице Рубинштейна. Этот инструмент уже третий по счету — первое было выкинуто недовольными соседями, а второе похищено неизвестными. Сейчас инструмент в нерабочее время сковывают цепями для того, чтобы с ним ничего не случилось. «Возможно, в следующем году я переключусь на фестивали и концерты. Последние действия были очень негативными. Меня сложно вывести из гармонии, но это не очень подбадривает», — говорит музыкант.