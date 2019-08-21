Петербуржец Максим Герасимов стал чемпионом мира по аргентинскому танго

В финале чемпионата мира по аргентинскому танго, который сейчас проходит в Буэнос-Айресе, в категории tango de pista — «танго для танцпола» — победителем стал петербуржец Максим Герасимов в паре с Августиной Пиаджио.

Пара танцоров лидировали на протяжении отборочных туров и считались фаворитами турнира, хотя конкуренция была очень сильной — традиционно аргентинские и колумбийские пары занимают большинство мест на пьедестале. Для Герасимова это не первый мундиаль — в 2016 году танцор вошел в число призеров, а в 2018-ом завоевал бронзу.

Максим из Петербурга, преподавал в известном танцевальном клубе La Boca, последние несколько лет работает в Москве в собственной школе Most. На чемпионате мира представлял Аргентину — по правилам соревнований, если один из партнеров аргентинец, то пара считается аргентинской. Партнерша Максима Августина Пиаджио — аргентинка из провинции Тьерра дель Фуэго.

На третьем месте снова россияне — Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева (и тоже петербурженка!). Все остальные призовые места заняли аргентинцы. Сегодня, 21 августа, в Буэнос-Айресе пройдет финал Чемпионата мира в категории «танго шоу», где будет выступать еще одна пара родом из Петербурга — Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева.