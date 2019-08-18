Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» пройдет в четвертый раз на Новой Голландии
В последний день лета на Новой Голландии состоится благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку одноименного Центра творчества, обучения и реабилитации для людей с аутизмом. Остров принял этот фестиваль уже четыре раза. Как сообщают организаторы, в этом году посетителей снова ждёт обширная музыкальная, культурная и образовательная программа.
Так, на Главной сцене выступят диджеи и петербургские музыканты: группы Ploho и Kill the Barber, оркестр «Антон тут рядом» и группа Motorama. Во дворе «Бутылки», помимо концертов, пройдут открытые дискуссии. В Павильоне будет действовать интерактивная выставка о жизни людей с аутизмом. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы центра «Антон тут рядом», ЦВЗ «Манеж» и молодежного центра Эрмитажа, а также аудиоспектакль и сувенирная лавка.
Попасть на фестиваль можно за donation, который будет направлен на развитие Центра. Все подробности смотрите на сайте.
О том, как интересно можно провести время на Новой Голландии, читайте в нашем практичном гиде. А еще в мае на острове установили понтон для уточек. Представительницы семейства утиных действительно им пользуются — с его помощью им легче подняться с поверхности воды на сушу и прогуляться по траве.
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