Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» пройдет в четвертый раз на Новой Голландии

В последний день лета на Новой Голландии состоится благотворительный фестиваль «Антон тут рядом» в поддержку одноименного Центра творчества, обучения и реабилитации для людей с аутизмом. Остров принял этот фестиваль уже четыре раза. Как сообщают организаторы, в этом году посетителей снова ждёт обширная музыкальная, культурная и образовательная программа.

Так, на Главной сцене выступят диджеи и петербургские музыканты: группы Ploho и Kill the Barber, оркестр «Антон тут рядом» и группа Motorama. Во дворе «Бутылки», помимо концертов, пройдут открытые дискуссии. В Павильоне будет действовать интерактивная выставка о жизни людей с аутизмом. Кроме того, в программе заявлены мастер-классы центра «Антон тут рядом», ЦВЗ «Манеж» и молодежного центра Эрмитажа, а также аудиоспектакль и сувенирная лавка.