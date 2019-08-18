На Доме Николаевых, который лишился головы русалки, появился арт-объект «Неполноценная реальность»
На месте скульптуры в виде головы русалки, которая обрушилась с Дома Николаевых в прошлом году, появился арт-объект «Неполноценная реальность». Он представляет из себя треснувшую рамку с QR-кодом. В ссылке зашифровано послание: «Объект культуры не найден. Станет доступен после обновления».
Создателем этого творения стал художник Lonesome_Grass, опубликовавший в Instagram фотографии видоизмененной русалки. Идея его работы заключается в том, что современный человек большую часть своего времени проводит в медиасфере, и поэтому невозможно представить мир без информационных технологий. «Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий?», – спрашивает Lonesome_Grass.
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Неполноценная реальность Небольшая работа на месте утраченного скульптурного изображения русалки. Сложно представить современную жизнь без информационных технологий. Современный человек практически все время находится в медиа-сфере, поглощая информацию, дополняя и расширяя свои возможности за счет разнообразных сервисов и устройств. Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий? Incomplete reality A small work on the site of the lost mermaid sculpture. It's difficult to imagine modern life without information technology. Modern man spend almost all the time in the media sphere, absorbing information, expanding its capabilities through a variety of services and devices. Nowadays, can we perceive life out of context of information technology? #искусство #современноеискусство #художник #стритатр #Санкт-Петербург #спб #вандализм #улицы #уличноеискусство #art #modernart #street_art_spb #streetart #modernart #vandalism #artist #marmaid #русалка #скульптура #sculpture #стритартспб #lonesome_grass
«Дом Николаевых» построен в 18 веке неизвестным архитектором. Барельфы в виде голов мифических существ в стиле модерн появились при перестройке в 1903 году. Здание является выявленным объектом культурного наследия.
Ранее скульптурные изображения неоднократно страдали от рук вандалов: в 2009 году глаза русалок залили синей краской, их губы несколько раз пытались раскрасить помадой, а в 2017 году кто-то пытался отколоть головы мифических существ, после чего один барельеф отошел от основания. Не прошло и недели, как неизвестный самовольно отреставрировал русалок на «Доме Николаевых». А в прошлом году петербуржец нашел и спас отколотый фрагмент декора здания и передал его активистам Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Те, в свою очередь, обратились в КГИОП.
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