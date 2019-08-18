На Доме Николаевых, который лишился головы русалки, появился арт-объект «Неполноценная реальность»

На месте скульптуры в виде головы русалки, которая обрушилась с Дома Николаевых в прошлом году, появился арт-объект «Неполноценная реальность». Он представляет из себя треснувшую рамку с QR-кодом. В ссылке зашифровано послание: «Объект культуры не найден. Станет доступен после обновления».

Создателем этого творения стал художник Lonesome_Grass, опубликовавший в Instagram фотографии видоизмененной русалки. Идея его работы заключается в том, что современный человек большую часть своего времени проводит в медиасфере, и поэтому невозможно представить мир без информационных технологий. «Можем ли мы сегодня воспринимать жизнь вне контекста информационных технологий?», – спрашивает Lonesome_Grass.