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«Открытая библиотека» проведет в Новой Голландии новую серию диалогов с Пиотровским, Сокуровым, Аствацатуровым и Бедеровой

24 августа общественно-культурный проект «Открытая библиотека» проведет в Новой Голландии новую серию диалогов. Спикерами в этот раз выступят Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Андрей Аствацатуров, Юлия Бедерова и другие.

  • Фото: "Открытая библиотека"

В 15:00 в Павильоне Новой Голландии стартует первая встреча — музыкальный критик Юлия Бедерова встретится со священнослужителем Русской православной церкви Петром Мещериновым, чтобы обсудить то, как сегодня писать о классической музыке. 

Андрей Аствацатуров: «Зачем я буду критиковать Водолазкина или Прилепина, если на них уже вылили кучу помоев?»

В 16:00 литературовед, редактор, издатель и руководитель собственной редакции в издательстве «АСТ» Елена Шубина поговорит с писателем лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андреем Аствацатуровым на тему «Писатель и издатель».

Михаил Пиотровский — о биеннале в Венеции, зачем нам новый закон «О культуре» и как не выгорать на работе (штат в 2500 человек😱)

В 17:00 состоятся диалоги режиссера Александра Сокурова и директора Государственного Эрмитажа и героя нашей апрельской обложки Михаила Пиотровского, темой которых стал «Рембрандт. Эрмитаж. Венеция».

«Времена в нашей истории всегда плохие» Алексиевич, Сокуров и Додин о гуманистических идеалах

Вход на все мероприятия свободный. 

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры.Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы. 


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Автор: Дарья Гладких
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