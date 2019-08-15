«Открытая библиотека» проведет в Новой Голландии новую серию диалогов с Пиотровским, Сокуровым, Аствацатуровым и Бедеровой

24 августа общественно-культурный проект «Открытая библиотека» проведет в Новой Голландии новую серию диалогов. Спикерами в этот раз выступят Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Андрей Аствацатуров, Юлия Бедерова и другие.

В 15:00 в Павильоне Новой Голландии стартует первая встреча — музыкальный критик Юлия Бедерова встретится со священнослужителем Русской православной церкви Петром Мещериновым, чтобы обсудить то, как сегодня писать о классической музыке.

В 16:00 литературовед, редактор, издатель и руководитель собственной редакции в издательстве «АСТ» Елена Шубина поговорит с писателем лауреатом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андреем Аствацатуровым на тему «Писатель и издатель».

В 17:00 состоятся диалоги режиссера Александра Сокурова и директора Государственного Эрмитажа и героя нашей апрельской обложки Михаила Пиотровского, темой которых стал «Рембрандт. Эрмитаж. Венеция».

Вход на все мероприятия свободный.

Общественно-культурный проект «Открытая библиотека» был создан в Петербурге в 2012 году. За несколько лет существования «Открытая библиотека» проводилась в нескольких форматах, в том числе фестиваля полного для. «Изначально мы считали свой целью переустройство городских общедоступных библиотек, расширение формата их работы. Сегодня ОБ устраивает дискуссии, участие в которых принимают лучшие русскоязычные спикеры.Мы рады самым разным участникам и гостям вне зависимости от их возраста, образования и мировоззрения», — говорят организаторы.