В Петербурге проходит открытое голосование в рамках проектирования парка на месте Судебного квартала . Из числа предложенных объектов горожане могут выбрать наиболее подходящие — например, ресторанная улица или Музей ветра. Уже сейчас за создание главного городского газона с минимальным количеством строений проголосовали большинство петербуржцев, поэтому, по мнению членов Союза архитекторов, именно ландшафтная архитектура может стать главной темой будущего парка.

«Горожане хотят видеть именно ландшафтный вариант — 90% высказались за наполнение под условным названием «главный городской газон», то есть это ландшафтное решение всей территории», — поделился президент Союза архитекторов Петербурга Олег Романов, отметив, что голосование еще не завершено. Среди предложенных вариантов также получили одобрение зимний каток, ботанический сад и «Фонтаны-шутихи», а неожиданные варианты вроде городского пляжа, Музея ветра и тематики «Назад в СССР» набрали наименьшее количество голосов.

Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже Союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка.

Позже президент России Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.