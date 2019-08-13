В Дом Радио на Итальянской собирается переехать Теодор Курентзис с оркестром, но многие петербуржцы выступают против. Главное

Главный редактор журнала «Сеанс»

Вот читаю гневные речи по поводу «варварского захвата» Санкт-Петербургского Дома радио, перепощенные общественно активными соотечественниками. Я работала в Доме радио осенью и зимой прошлого года. Никакого музея блокадного радио там нет. Там огромные пустые пространства, запущенные, уже почти уничтоженные многолетним отсутствием элементарного ухода и ремонта. С запахом сырости, запущенности, не нужности никому. Что касается архива, там «технический сотрудник» Эдуард Борисович, который ловко управляется с большой стремянкой, и с горечью рассказывает о том, что блокадного радиоархива почти нет, он был уничтожен в 1946 году. Осталось примерно 15 процентов – благодаря Лазарю Маграчеву и его сотрудникам, которые вынесли его тогда на руках, и в последующие времена использовали его в своих радиопередачах. Эдуард Борисович вместе с коллегой, тоже «техническим сотрудником» на допотопном аппарате в час по чайной ложке пытаются оцифровывать эти остатки и другие уникальные записи ленинградского радио, но у них получается очень медленно, потому что аппарат допотопный. И на все просьбы купить им современную аппаратуру для оцифровки, они получают отказ. Да и в самом Доме радио из этих 15 процентов хранятся крохи. Все прочее, так же как и другие особо ценные записи, хранятся на Чапыгина, в здании «Пятого канала». Ни на Чапыгина, ни в Доме радио, ничего не описано и не разобрано. Только то, что хоть как-то успевает героический Эдуард Борисович на своем престарелом аппарате. Зато за любой чих, за право войти туда и снимать (фильм о блокаде!), руководство «Пятого канала» снимает немалые деньги. Единственно ценное, что осталось в этом большом доме на Итальянской улице – это студия для записи музыки. И теперь, наконец, вопрос к моим оппозиционно настроенным друзьям. Чем же, о Боги, вас не устраивает решение поселить в это здание выдающегося дирижера и его оркестр? Разве это не лучшее решение изо всех возможных? Почему вы протестуете даже там, где нужно радоваться абсолютно удивительному (в контексте прочих решений) исходу событий? По поводу отеля и ресторана в том же здании я ничего не знаю. Но учитывая блокадную историю, каждый сантиметр в нашем городе, вопиет о неупокоенных; где бы вы не стояли, под вашими ногами – кладбище; и, следуя этой логике, нужно выселить из города все рестораны, отели, магазины, кинотеатры, а также и людей желательно...Зачем требовать абсурдного и возмущаться редчайшим для наших властей разумным решением? Ведь будут другие, ужасные, их будет много, и ваш голос тогда просто не будет услышан. Не лучше ли объединить усилия, собрать деньги (петиции, уговоры не помогут) и заплатить теперь уже частному «Пятому каналу» за возможность собрать, оцифровать, описать остатки блокадного радиоархива?