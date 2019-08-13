В Дом Радио на Итальянской собирается переехать Теодор Курентзис с оркестром, но многие петербуржцы выступают против. Главное
В начале июля этого года появились слухи, что выдающийся дирижер Теодор Курентизис, ранее работавший в Перми, переедет в Петербург вместе со своим оркестром musicAeterna и займет Дом Радио на Итальянской улице. Вскоре они подтвердились, детский театр, хор и оркестр уведомили о том, что они должны покинуть занимаемые помещения. Петербуржцы начали ожесточенные споры о том, что должно находиться на месте легендарного Ленинградского радио, которое не прекратило работу ни на один день блокады. «Собака.ru» собрала мнения как сторонников, так и противников планов собственников здания.
Что происходило в Доме Радио до июля 2019 года
Этот дом построен в 1912-1914 годах для Благородного собрания, а в 1932 году его заняло Ленинградское радио. Во время блокады оно ни на один день не прекращало работу и было главным источником информации в городе. У микрофона выступали О. Берггольц, А. Ахматова, В. Вишневский, Н. Тихонов, М. Петрова.
Уже 21 год домом владеет АО Телерадиокомпания «Петербург» (Пятый канал), которая, в свою очередь, принадлежит «Национальной Медиа Группе». Еще в начале лета 2019 года здесь работали радио «Петербург» и звукозаписывающая студия, Музей Дома Радио, «Открытая студия» канала 78, а также музыкальный театр детей Марины Ланда, детский хор и оркестр, но многие залы пустовали.
Марина Ланда
Создательница музыкального театра детей
В Доме Радио действительно много заброшенных помещений. Но проблемы здесь начались не сегодня, а еще в 1998 году – до этого во всех кабинетах было множество сотрудников, но потом их уволили, редакции закрыли, переехать пришлось и нашему театру. Вернуться мы смогли в 2012 году, сделали за свой счет ремонт в тех комнатах, которые заняли.
11 июля этого года нам пришло письмо, в котором было сказано, что нам необходимо снова съехать. Это был удар, мы не знали, куда деваться. Но буквально 15 июля нам позвонили с «Пятого канала» и предложили посмотреть новое помещение на Каменоостровском проспекте. Условия аренды мне пока неизвестны, но знаю, что договор будет заключен на полгода. Так что мы не остались на улице, но я, конечно, переживаю по поводу того, что будет после окончания этого срока. Насколько я знаю, фонды ленинградского радио не перевозят, но как долго они смогут там находиться – неизвестно.
Ремонт зданию необходим, там нужно менять коммуникации. Но мне кажется, что после него Дом Радио может стать замечательным кластером, в котором поместятся и театр, и оркестр, и хор, которые занимали эти помещения долгие годы. Места там много – шесть этажей и флигель во дворе. Такого центра в городе нет, и оно наверняка привлекло бы публику разных возрастов. Об этом я говорила с управляющими, но пока это только предложение с моей стороны. Все планы владельцев дома мне неизвестны.
Опасения из-за передачи Дома радио
Одной из первых о ситуации с Домом радио в Facebook рассказала детский омбудсмен Светлана Агапитова – она уверена, что необходимо «бороться за сохранение святыни». Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский написал обращение врио губернатора Александру Беглову с просьбой «сохранить историческое назначение». Эту позицию, например, поддержали писатель Татьяна Москвина, экскурсовод Татьяна Мэй, глава пиар-агентства Мария Ромейко-Гурко и главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Диана Качалова.
Светлана Агапитова
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге
Коллеги, у нас всех ЧП! Дом радио на Итальянской – символ Петербурга – решено полностью передать под оркестр и оперу Теодора Курентзиса. Уже выселили детский хор, Губернаторский оркестр, театр Марины Ланды... Скоро вывезут неизвестно куда все уникальные архивы, Музей блокадного радио. Я не знаю, чье это решение, но по слухам, над студиями будет отель и видовой ресторан. Неужели можно вот так вот плюнуть на все ради модного дирижера? Напишите, кто что знает об этой ситуации, кто может помочь, кто может бороться за сохранение святыни.
Борис Вишневский
Депутат Законодательного собрания Петербурга
Как сообщает Светлана Агапитова, питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижеру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана, в том числе, блокадная история. Завтра утром отправлю срочное обращение Беглову. Для оркестра пусть ищут другое место. А ресторанов и отелей в центре достаточно.
Татьяна Москвина
Писательница
Я не понимаю, почему при слове «Курентзис» я должна писать кипятком от восторга. И на каком основании этому пацану отдают Дом Радио на Итальянской. Очередной монстр типа Гергиева, который отжимает театры, здания, бюджеты с видом архангела? И при этом всего лишь машет палочкой, то есть является просто исполнителем чужой музыки. Почему так разъедаются у нас эти буратины? Почему им закон не писан? Почему тысячи тетенек-идиотенек вопят об их величии и светозарности, хотя у этих ребят конкретные жвалы, а не крылья? Действительно, зачем Петербургу радио! Метроном включить, как в блокаду, и хватит с терпил. Курентзис – петербургский Дом Радио создан не для вас, ступайте прочь, мы вас не держим.
Диана Качалова
Главный редактор «Новой газеты» в Петербурге
Скажите, а вот этот ваш Курентзис, которому под оркестр Дом Радио отдают, действительно гениальный или просто дико модный в определенных кругах? Я потому спрашиваю, что однажды уже обожглась на «гениальности» Дениса Мацуева, об уникальности и неповторимости которого твердили изо всех форточек.
Татьяна Мэй
Экскурсовод и блогер
Вот это номер. Слухи давно ходили, что Дом радио выпрут из исторического здания, но я даже сейчас с трудом верю. Это же как Музей блокады выселить по второму разу.
Мария Ромейко-Гурко
Глава 2PR Communications Agency
Ребята, давайте спасать! Главное, тихой сапой все. Поможем спасти дом радио.
Поддержка передачи Дома радио
Противоположную точку зрения о настоящем Дома радио и его возможном будущем высказала в Facebook главный редактор журнала «Сеанс» Любовь Аркус. По ее данным, блокадного архива на Итальянской давно нет, а само здании находится в запустении. Позицию поддержали актер Геннадий Смирнов, культуролог и историк Лев Лурье, экс-главред Vogue Алена Долецкая, телеведущий Александр Малич, архитектурный критик Мария Элькина и пианист Алексей Гориболь.
Любовь Аркус
Главный редактор журнала «Сеанс»
Вот читаю гневные речи по поводу «варварского захвата» Санкт-Петербургского Дома радио, перепощенные общественно активными соотечественниками. Я работала в Доме радио осенью и зимой прошлого года. Никакого музея блокадного радио там нет. Там огромные пустые пространства, запущенные, уже почти уничтоженные многолетним отсутствием элементарного ухода и ремонта. С запахом сырости, запущенности, не нужности никому. Что касается архива, там «технический сотрудник» Эдуард Борисович, который ловко управляется с большой стремянкой, и с горечью рассказывает о том, что блокадного радиоархива почти нет, он был уничтожен в 1946 году. Осталось примерно 15 процентов – благодаря Лазарю Маграчеву и его сотрудникам, которые вынесли его тогда на руках, и в последующие времена использовали его в своих радиопередачах. Эдуард Борисович вместе с коллегой, тоже «техническим сотрудником» на допотопном аппарате в час по чайной ложке пытаются оцифровывать эти остатки и другие уникальные записи ленинградского радио, но у них получается очень медленно, потому что аппарат допотопный. И на все просьбы купить им современную аппаратуру для оцифровки, они получают отказ. Да и в самом Доме радио из этих 15 процентов хранятся крохи. Все прочее, так же как и другие особо ценные записи, хранятся на Чапыгина, в здании «Пятого канала». Ни на Чапыгина, ни в Доме радио, ничего не описано и не разобрано. Только то, что хоть как-то успевает героический Эдуард Борисович на своем престарелом аппарате. Зато за любой чих, за право войти туда и снимать (фильм о блокаде!), руководство «Пятого канала» снимает немалые деньги. Единственно ценное, что осталось в этом большом доме на Итальянской улице – это студия для записи музыки. И теперь, наконец, вопрос к моим оппозиционно настроенным друзьям. Чем же, о Боги, вас не устраивает решение поселить в это здание выдающегося дирижера и его оркестр? Разве это не лучшее решение изо всех возможных? Почему вы протестуете даже там, где нужно радоваться абсолютно удивительному (в контексте прочих решений) исходу событий? По поводу отеля и ресторана в том же здании я ничего не знаю. Но учитывая блокадную историю, каждый сантиметр в нашем городе, вопиет о неупокоенных; где бы вы не стояли, под вашими ногами – кладбище; и, следуя этой логике, нужно выселить из города все рестораны, отели, магазины, кинотеатры, а также и людей желательно...Зачем требовать абсурдного и возмущаться редчайшим для наших властей разумным решением? Ведь будут другие, ужасные, их будет много, и ваш голос тогда просто не будет услышан. Не лучше ли объединить усилия, собрать деньги (петиции, уговоры не помогут) и заплатить теперь уже частному «Пятому каналу» за возможность собрать, оцифровать, описать остатки блокадного радиоархива?
Алексей Гориболь
Пианист
Аналогичный Московский Дом радио (ГДРЗ) всегда был базой нескольких крупных оркестров. Абсолютно логичное решение – предложить Теодору Курентзису и его знаменитому коллективу разместиться в Доме на Итальянской. Надо же где-то приземлиться после триумфа на Зальцбургском фестивале и просто работать дальше. А у многие годы уныло пустующего пространства появился реальный шанс стать музыкальным центром мирового класса и звучания – и оно ликует! Огромное число музыкантов и широкая публика приветствуют такое развитие событий.
Александр Малич
Журналист и телеведущий
В Доме радио будет работать Теодор Курентзис и его музыканты. Я понимаю, почему его творчество – предмет ожесточенных споров среди людей, которых интересует судьба классической музыки. Но не понимаю, почему такую агрессивную реакцию вызывает появление нового оркестра в Петербурге. Это положительно скажется на уровне концертной жизни в городе. Другие труппы от этого соседства только выигрывают. Не признавать того, что Теодор привлекает в залы слушателей – странно. Как странно не признавать и то, что Дом радио сегодня, при всем уважении к значению этого места в истории Ленинграда, к сожалению, полупростаивает, что для него губительно. Это действительно, совершенно особое место, атмосферу которого нужно сохранять. Зимой в центральной аппаратной мы записали с Теодором интервью (не самая удачная моя работа, кстати). Он как раз говорит там об особой атмосфере Дома радио. Не думаю, что он из тех, кто не уважает память места и не помнит истории. Думаю, он сможет вдохнуть в важное для города место новую энергию. Зачем критиковать явно созидательное решение? Неужели больше не о чем спорить?
Мария Элькина
Архитектурный критик
Я как-то пропустила, простите. Чем Курентзис хуже «Национальной медиа группы»? В центре города разрушаются без внимания сотни домов, серый пояс неосмотрительно примитивно застраивается жильем, и это небрежение будет стоить во всех смыслах очень дорого. Могу еще пунктов десять написать таких же принципиальных. Есть, словом, чем возмутиться с пользой для города.
Официальная позиция
Представители Теодора Курентзиса от комментариев отказались. 9 июля на сайте «Пятого канала» появилось официальное обращение, в котором сказано, что «здание и артефакты, которые в нем находятся, тщательно оберегались и будут оберегаться исключительно за счет средств собственника. Студии Радио «Петербург», пленочный и нотный архивы, все, связанное с Ольгой Берггольц и Блокадным Радио, остаются на своих местах, а условия хранения существенно улучшаются. Сейчас в здании за счет собственника ведется плановый ремонт. Все работы проходят под наблюдением КГИОП и с учетом архитектурных норм. Действительно, в наш город переезжает один из лучших музыкантов планеты Теодор Курентзис, он приглашен нами в качестве арендатора». При этом «Фонтанка» со ссылкой на КГИОП сообщила, что на самом деле у собственника есть разрешение только на ремонт фасада, но санкции на работы внутри дома комитет не выдавал.
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