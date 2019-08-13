«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня.

Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий — фамилии и адреса большинства из жертв Блокады Ленинграда известны и находятся в открытом доступе на сайте «Книги памяти России». Ко Дню памяти присоединился Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей Анны Ахматовой, Капелла, Дом журналиста и Дом актера, Театр «Балтийский дом» и Ленсовета, Музей Достоевского, РНБ, библиотека Гоголя, Маяковского и ее филиалы.

«Нет ни одного города в мире, который перенес бы большую трагедию, чем ленинградская блокада. Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрездена мы забываем своих мертвецов. О них напоминает нам только скорбное пространство Пискаревки… День памяти жертв Блокады 8 сентября должен стать народным петербургским ритуалом, где в идеале надо помянуть всех падавших замертво на снег, умиравших в промерзших пещерах коммунальных квартир, убитых бомбами, ушедших под лед вместе с грузовиками на Дороге жизни», — говорит организатор «Комитета 8 сентября» Лев Лурье.