«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда
«Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье призвал петербуржцев участвовать в Дне памяти жертв Блокады Ленинграда — в этот день, 8 сентября 1941 года, блокадное кольцо сомкнулось вокруг города на долгих 872 дня.
Прочитать списки погибших во дворах жилых домов, школ, учреждений, в офисах и на городских площадках может любой желающий — фамилии и адреса большинства из жертв Блокады Ленинграда известны и находятся в открытом доступе на сайте «Книги памяти России». Ко Дню памяти присоединился Государственный Эрмитаж, Русский музей, Музей Анны Ахматовой, Капелла, Дом журналиста и Дом актера, Театр «Балтийский дом» и Ленсовета, Музей Достоевского, РНБ, библиотека Гоголя, Маяковского и ее филиалы.
«Нет ни одного города в мире, который перенес бы большую трагедию, чем ленинградская блокада. Но в отличие от Лондона, Варшавы, Дрездена мы забываем своих мертвецов. О них напоминает нам только скорбное пространство Пискаревки… День памяти жертв Блокады 8 сентября должен стать народным петербургским ритуалом, где в идеале надо помянуть всех падавших замертво на снег, умиравших в промерзших пещерах коммунальных квартир, убитых бомбами, ушедших под лед вместе с грузовиками на Дороге жизни», — говорит организатор «Комитета 8 сентября» Лев Лурье.
«Комитет 8 сентября» также создает приложение для смартфонов «Блокада», в котором будет храниться информация о всех блокадных местах в Петербурге. Как рассказала «Собака.ru» руководитель фестиваля «День Д» и акции «День памяти» Анастасия Принцева, в настоящий момент его разработка проходит на волонтерских началах. Если финансирование на модерацию и дополнение будет найдено, пользователи смогут самостоятельно добавлять имена своих родственников, информацию о них и их фотографии.
Напомним, к 2021-2022 годам в Петербурге должны были построить новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победил проект «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. Однако проект строительства заморозили по поручению врио губернатора Александра Беглова. Ранее редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.