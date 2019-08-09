Санкт-Петербургский союз архитекторов запустил новое онлайн-голосование в рамках проектирования парка на месте Судебного квартала. Теперь петербуржцам предстоит выбрать объекты, которые там появятся — например, главный городской газон, ресторанная улица или Музей ветра.

Принять участие в голосовании может любой желающий — не нужно даже авторизовываться. Так, в парке на месте Судебного квартала предлагают организовать открытую сцену для фестивалей и open air мероприятий, посадить главный городской газон, по которому «можно и нужно ходить, сидеть и лежать», устроить детский городок, заполнить ресторанную улицу-променад, разбить ботанический сад или установить на его месте street-фигуры для скейтеров.

Всего в списке 21 объект. Петербуржцам предлагается даже обустроить городской пляж с деревянной мостовой, спуском к воде, песчаной дюной и шезлонгами. А зимой там может появиться открытый каток. Еще одним объектом стал Музей ветра, в котором можно будет посмотреть на кинетические скульптуры, механизмы и генераторы, мельницы и воздушных змей. Конкурс на лучший проект парка объявят до конца года.

Напомним, в апреле стало известно, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров. Позже Союз архитекторов запустил онлайн-голосование за название будущего парка.

Позже президент России Владимир Путин одобрил проект парка и театра Бориса Эйфмана на территории между набережной Невы и проспектом Добролюбова. Строительство Судебного квартала перенесут на Смольную набережную — в локации, где ранее планировался музей блокады Ленинграда. Более 80% горожан предложили сохранить музей на историческом месте — в Соляном переулке.