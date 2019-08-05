За полгода в жилых домах Петербурга открылось 500 новых заведений общественного питания

За полгода в жилых домах Петербурга открылось около 500 новых точек формата street retail — заведений, которых находятся на первых этажах зданий, имеют отдельных выход на улицу и витрину. Росту статистики не помешал даже конфликт петербуржцев с рестораторами улицы Рубинштейна — большая часть из них является заведениями общественного питания.

Суммарный объем площадей данного формата на начало июля составил 596,5 тысяч квадратных метров. 60% заведений занимают помещения площадью менее 100 квадратных метров — чаще всего это бары, кафе, магазины и аптеки. Из общего числа открывшихся точек 32% — общепит, 12% — продуктовые магазины, 9% — шоурумы.

Эксперты прогнозируют увеличение доли заведений формата street retail в Петербурге — в основном арендаторами станут региональные компании, обосновавшиеся в городе ввиду повышения интереса к петербургскому рынку. По их мнению, в историческом центре города также продолжится формирование новых ресторанных локаций — даже несмотря на масштабный конфликт жителей улицы Рубинштейна и рестораторов.

Напомним, с января по март 2019 года в Петербурге закрылось 53 заведения общепита — по подсчетам экспертов, это исторический рекорд. Кроме того, в первом квартале 2019 года улица Рубинштейна перестала пользоваться спросом у арендаторов — доля незанятых помещений с 2,5% достигла 7,5%, а «местом силы» стал Невский проспект, где поток сменяющих друг друга заведений существенно сократился.

Ранее главная ресторанная улица Петербурга стала «яблоком раздора» между рестораторами и местными жителями. Они недовольны соседством с 72 заведениями, прогоняют крупные фестивали и надеятся на то, что когда-нибудь на улице наступит тишина. В свою очередь администрация района планирует ввести платную парковку для автомобильного транспорта, а в выходные и вовсе ограничить движение по улице.

Арендаторы помещений на улице Рубинштейна предложили мировую жителям главной ресторанной улицы Петербурга — они готовы платить за пользование общедомовым имуществом и отогнать курильщиков от окон. Позже рестораторы даже провели первый в своем роде воркшоп, посвященный обсуждению концепции преобразования улицы Рубинштейна.