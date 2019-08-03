Петербург оказался лидером по количеству людей с психическими расстройствами

Петербург оказался лидером среди российских городов по количеству людей с психическими расстройствами — об этом сообщает RT, ссылаясь на статистику Минздрава за 2018 год.

Данные показали, что в Петербурге больше всего зарегистрированных случаев психических расстройств — 4,7 тыс. пациентов.

На втором месте расположилась Москва, у которой 2,8 тыс. зарегистрированных случаев.

На третьей месте Татарстан (2,5 тыс.), далее — Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

В Ненецком автономном округе обнаружено меньше всего психических расстройств (8), также мало на Чукотке (44), в Магаданской (56) и Мурманской областях (71) и в Севастополе (88).

Всего за 2018 год в России диагнозы, относящиеся к психическим расстройствам, были поставлены 59,1 тыс. человек.