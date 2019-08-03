Счетная палата выяснила, во сколько российскому бюджету обошлись лесные пожары

Ущерб от лесных пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей — об этом сообщает Счетная палата в Facebook.

В период с января по июнь в России было зафиксировано 7,6 тыс. лесных пожаров: так при ущербе в 2,4 млрд рублей, государство израсходовало на охрану лесов от пожаров 6,6 млрд рублей — отмечает ведомство.

Одна из причин возгораний — нехватка финансирования; а также отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах, низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

В 52% случаев в возникновении пожаров виноват человек, а около 19% возгораний начались из-за грозы, считают в Счетной палате. Всего за полгода площадь лесных пожаров превысила 4 млн га.

Напомним, огонь прошел территорию в 122 тыс. га, и на данный момент в зоне задымления в Сибири находятся более 600 населенных пунктов.

Ранее мы рассказывали, что В Сибири горят три миллиона га леса и что об этой ситуации важно знать.