В Конюшенном ведомстве открылась выставка проектов реконструкции здания
В манеже Конюшенного ведомства открылась выставка проектов реконструкции здания — об этом сообщает «Бумага». На выставке было представлено пять проектов по реконструкции Конюшенного ведомства.
Посмотреть на проекты можно будет в течение месяца - отметил глава Комитета по инвестициям Роман Голованов. Кроме того, любой желающий может оставить отзыв о представленных проектах и написать свои пожелания.
Ранее власти Петербурга отмечали, что их планах определить концепцию реставрации исторических зданий Конюшенного ведомства до конца 2019 года. Свои проекты представили Центр выставочных музейных инициатив и Государственный музей истории Петербурга, «Старт Девелопмент», «Группа Ярд» и «Тандем Истейт».
Здание Конюшенного ведомства — памятник архитектуры федерального значения. Оно было построено в 1720-1723 архитектором Николаем Гербелем и перестроено в 1817-1823 Василием Стасовым. В ансамбль Конюшенного двора входят: Конюшенный музей, мастеровой двор, четыре экипажных сарая, конюшни и церковь Спаса Нерукотворного Образа.
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