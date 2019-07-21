В Конюшенном ведомстве открылась выставка проектов реконструкции здания

В манеже Конюшенного ведомства открылась выставка проектов реконструкции здания — об этом сообщает «Бумага». На выставке было представлено пять проектов по реконструкции Конюшенного ведомства.

Посмотреть на проекты можно будет в течение месяца - отметил глава Комитета по инвестициям Роман Голованов. Кроме того, любой желающий может оставить отзыв о представленных проектах и написать свои пожелания.

Ранее власти Петербурга отмечали, что их планах определить концепцию реставрации исторических зданий Конюшенного ведомства до конца 2019 года. Свои проекты представили Центр выставочных музейных инициатив и Государственный музей истории Петербурга, «Старт Девелопмент», «Группа Ярд» и «Тандем Истейт».

Здание Конюшенного ведомства — памятник архитектуры федерального значения. Оно было построено в 1720-1723 архитектором Николаем Гербелем и перестроено в 1817-1823 Василием Стасовым. В ансамбль Конюшенного двора входят: Конюшенный музей, мастеровой двор, четыре экипажных сарая, конюшни и церковь Спаса Нерукотворного Образа.