Район Лахты планируют связать с центром Петербурга водным пассажирским сообщением. Уже в 2020 году на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни. По замыслу инициаторов, маршрут будет востребован у туристов, желающих посетить здание Лахта Центра.

Пассажирский причал для водного транспорта будет построен на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга — он позволит связать Лахту водным сообщением с центром города. Строительство новой марины на территории яхт-клуба завершится в 2020 году — после этого будет разработаны конкретные маршруты пассажирского сообщения.

Будущий маршрут рассчитан на туристов и петербуржцев — по замыслу инициаторов проекта, с помощью водного сообщения можно будет добраться из цента Петербурга до здания Лахта Центра. «Пока кластер вокруг башни не сформирован, но уже сейчас существует очень большой интерес со стороны туристических операторов, потому что это самое высокое здание в Европе со смотровой площадкой и большим количеством общественных пространств», — рассказал «Коммерсанту» командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.

Напомним, теперь до «Севкабель Порта» можно добраться вплавь — на территории общественного пространства открылся причал для водных прогулок. Кроме того, в Петербурге готовится масштабный проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе — с появлением инфраструктуры, необходимой для развития водных видов спорта. Однако противники проекта опасаются, что под таким предлогом территорию могут застроить жильем.

Ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров, а также как собираются дождевые тучи в небе над Петербургом. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.