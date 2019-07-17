Уикенд в Петербурге с 18 по 21 июля

20-21 июля 12:00 Новая Голландия

Благотворительный маркет «Винил мне мил»



Благотворительный виниловый маркет в Новой Голландии стал регулярным. На нем коллекционеры продают свои пластинки, диджеи ставят музыку, а часть вырученных средств идет на помощь приюту для животных. На этот раз столы с пластинками будут стоять во дворе «Бутылки», а играть будут Messer, Ogurezz, AG4T и другие. Вход свободный.