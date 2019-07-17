Уикенд в Петербурге с 18 по 21 июля
Выставка арт-группы AES+F в «Манеже», народный VK Fest с Монеточкой и Little Big в Парке 300-летия и концерт Кристины Агилеры — как провести выходные в городе.
15-30 июля
Фестиваль «Точка доступа»
Фестиваль «Точка доступа», стартовавший 15 июля, дает ликбез по иммерсивному театру: например, Антон Адасинский проведет экскурсию по местам юности или зритель будет судит принца датского Семена Серзина по показаниям Гертруды Розы Хайруллиной. Подробнее про собственные проекты смотра читайте в нашем гиде, а вся программа – здесь.
Фестиваль «Точка доступа», стартовавший 15 июля, дает ликбез по иммерсивному театру: например, Антон Адасинский проведет экскурсию по местам юности или зритель будет судит принца датского Семена Серзина по показаниям Гертруды Розы Хайруллиной. Подробнее про собственные проекты смотра читайте в нашем гиде, а вся программа – здесь.
17-20 июля-октября
Эрмитаж
Выставка «Коллекция маркиза Кампаны»
Эрмитаж и Лувр открывают совместную выставку «Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны». Это 400 предметов искусства из собрания Джованни-Пьетро Кампаны: от древнеримских рельефов до живописи эпохи Возрождения. Подробнее об экспозиции здесь.
Эрмитаж и Лувр открывают совместную выставку «Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны». Это 400 предметов искусства из собрания Джованни-Пьетро Кампаны: от древнеримских рельефов до живописи эпохи Возрождения. Подробнее об экспозиции здесь.
с 18 июля
Фильм «Король Лев» / The Lion King
Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты в форме фильмов. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы. А вот наш тест об оригинальной картине – пройдите его, чтобы подготовиться к сеансу.
Disney продолжается переснимать свои анимационные хиты в форме фильмов. На этот раз в формат 3D и IAMX переведут историю взросления львенка Симбы. А вот наш тест об оригинальной картине – пройдите его, чтобы подготовиться к сеансу.
с 18 июля
Фильм «Солнцестояние» / Midsommar
Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину – о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов, чтобы принять участие в празднике Мидсоммар (середины лета).
Автор хоррора-сенсации «Реинкарнация» Ари Астер снял новую картину – о тьме, которая скрывается под ярким солнцем. Главные герои «Солнцестояния» — молодая пара, которая приезжает в Швецию с группой антропологов, чтобы принять участие в празднике Мидсоммар (середины лета).
с 18 июля
Фильм «Искусство обмана» / Lying and Stealing
Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, ворующих предметы искусства. Например, надувных зайчиков Джеффа Кунса.
Комедийный боевик с Тео Джеймсом и Эмили Ратаковски о паре мошенников, ворующих предметы искусства. Например, надувных зайчиков Джеффа Кунса.
с 18 июля
Фильм «Соблазн» / Sibyl
Драма о тесной связи литературы, жизни и психоанализа с Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос и Гаспаром Ульельем. Психотерапевт Сибил слишком увлекается историей своей пациентки-актрисы, ждущей ребенка от партнера по съемочной площадке.
Драма о тесной связи литературы, жизни и психоанализа с Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос и Гаспаром Ульельем. Психотерапевт Сибил слишком увлекается историей своей пациентки-актрисы, ждущей ребенка от партнера по съемочной площадке.
18, 21 июля
Фестиваль «Опера — всем»
В Петербурге продолжается оперный опенэйр со свободным входом. Так, 18 июля перед Елагинноостровским дворцом можно будет услышать «Майскую ночь» Римского-Корсакова. Спектаклем-закрытием фестиваля (21 июля) станет «Севильский цирюльник». Его поставил организатор Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай. Сценой на это раз станет парадный плац Екатерининского дворца.
В Петербурге продолжается оперный опенэйр со свободным входом. Так, 18 июля перед Елагинноостровским дворцом можно будет услышать «Майскую ночь» Римского-Корсакова. Спектаклем-закрытием фестиваля (21 июля) станет «Севильский цирюльник». Его поставил организатор Дрезденского бала Ханс-Йоахим Фрай. Сценой на это раз станет парадный плац Екатерининского дворца.
18 июля
19:30
«Порядок слов»
Лекция про оформление книг
В магазине «Порядок слов» лекторы-дизайнеры Руслан Князев («Редкая книга из Санкт-Петербурга») и Никита Вознесенский (издательский дом «Коло») расскажут обо всей истории оформления книг от Древнего мира до постмодерна. Вход свободный.
В магазине «Порядок слов» лекторы-дизайнеры Руслан Князев («Редкая книга из Санкт-Петербурга») и Никита Вознесенский (издательский дом «Коло») расскажут обо всей истории оформления книг от Древнего мира до постмодерна. Вход свободный.
18 июля
22:00
Новая Голландия
Концерт «Ночь в опере» в Новой Голландии
В четверг в Новой Голландии выступят участники Молодежной оперной программы Большого театра. Они исполнят произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, Россини, Моцарта, Бизе и других. Для оперного вечера круглая сцена во дворе «Бутылки» превратится в театральную сцену с декорациями, бархатным занавесом и хрустальной люстрой, а для зрителей будут установлены трибуны.
В четверг в Новой Голландии выступят участники Молодежной оперной программы Большого театра. Они исполнят произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Пуччини, Россини, Моцарта, Бизе и других. Для оперного вечера круглая сцена во дворе «Бутылки» превратится в театральную сцену с декорациями, бархатным занавесом и хрустальной люстрой, а для зрителей будут установлены трибуны.
19-22 июля-сентября
ЦВЗ «Манеж»
Выставка «Предсказания и откровения»
В пятницу в «Манеже» стартует ретроспектива главных оракулов российского искусства — коллектива AES+F — под названием «Предсказания и откровения». Что арт-группа из Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса покажет на выставке читайте в нашем интервью.
В пятницу в «Манеже» стартует ретроспектива главных оракулов российского искусства — коллектива AES+F — под названием «Предсказания и откровения». Что арт-группа из Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса покажет на выставке читайте в нашем интервью.
19-21 июля
напротив KGallery
Книжная ярмарка от букинистов
Книжный магазин в KGallery проводит трехдневную букинистическую ярмарку на набережной Фонтанки. Для нее были отобраны лучшие советские издания художественной и гуманитарной литературы, альбомы по искусству, биографии и мемуары, редкие издания из профессорских квартир и частных коллекций, а также репродукции картин и старые открытки. Подробнее здесь.
Книжный магазин в KGallery проводит трехдневную букинистическую ярмарку на набережной Фонтанки. Для нее были отобраны лучшие советские издания художественной и гуманитарной литературы, альбомы по искусству, биографии и мемуары, редкие издания из профессорских квартир и частных коллекций, а также репродукции картин и старые открытки. Подробнее здесь.
19-19 июля-августа
KGallery
Выставка «Безымени»
В KGallery покажут неатрибутированную русскую живопись и графику 19-20 веков на выставке «Безымени». Она стартует параллельно с букинистической ярмаркой, но продлится чуть дольше – до 19 августа.
В KGallery покажут неатрибутированную русскую живопись и графику 19-20 веков на выставке «Безымени». Она стартует параллельно с букинистической ярмаркой, но продлится чуть дольше – до 19 августа.
19 июля
20:00
Главная сцена Новой Голландии
Концерт группы «Труд»
Столичные герои пост-панка вернулись с мини-альбомом «7», звучащим так, будто нулевые все еще не закончились, и у самой группы не было трехлетнего перерыва на другие проекты. Вход свободный.
Столичные герои пост-панка вернулись с мини-альбомом «7», звучащим так, будто нулевые все еще не закончились, и у самой группы не было трехлетнего перерыва на другие проекты. Вход свободный.
19 июля
22:00
Академия художеств
Вечеринка White Academy of Arts
В Академии художеств пройдет вечеринка White Academy of Arts — с видео-артом, световыми инсталляциями и перформансом Саши Фроловой. За музыкальную часть отвечают Timo Maas, Максимиллиан Ленц, Lady Waks и другие. Подробнее здесь.
В Академии художеств пройдет вечеринка White Academy of Arts — с видео-артом, световыми инсталляциями и перформансом Саши Фроловой. За музыкальную часть отвечают Timo Maas, Максимиллиан Ленц, Lady Waks и другие. Подробнее здесь.
20-21 июля
Парк 300-летия Санкт-Петербурга
VK Fest
Пятый фестиваль соцсети многогранен, как и ее многочисленные паблики. В лайн-апе соседствуют Little Big с Ольгой Бузовой, «СБПЧ» с A'Studio. В зоне развлечений – образовательные программы от Эрмитажа и Русского музея с детскими активностями по мотивам «Лунтика» и «Трех богатырей» от студии «Мельница». Все подробности – в нашем гиде.
Пятый фестиваль соцсети многогранен, как и ее многочисленные паблики. В лайн-апе соседствуют Little Big с Ольгой Бузовой, «СБПЧ» с A'Studio. В зоне развлечений – образовательные программы от Эрмитажа и Русского музея с детскими активностями по мотивам «Лунтика» и «Трех богатырей» от студии «Мельница». Все подробности – в нашем гиде.
20-21 июля
12:00
«Севкабель Порт»
Выставка «Suspence 2.0»
В «Севкабель Порту» открывается выставка «Suspence 2.0» петербургских художников из объединения «О2». Участники арт-группы предпочитают сохранять анонимность, их первая выставка недавно прошла в одном из полузаброшенных особняков в центре. В программе также лекции от проекта «РазДельный сбор». Вход свободный. Подробности здесь.
В «Севкабель Порту» открывается выставка «Suspence 2.0» петербургских художников из объединения «О2». Участники арт-группы предпочитают сохранять анонимность, их первая выставка недавно прошла в одном из полузаброшенных особняков в центре. В программе также лекции от проекта «РазДельный сбор». Вход свободный. Подробности здесь.
20-21 июля
12:00
Новая Голландия
Благотворительный маркет «Винил мне мил»
Благотворительный виниловый маркет в Новой Голландии стал регулярным. На нем коллекционеры продают свои пластинки, диджеи ставят музыку, а часть вырученных средств идет на помощь приюту для животных. На этот раз столы с пластинками будут стоять во дворе «Бутылки», а играть будут Messer, Ogurezz, AG4T и другие. Вход свободный.
Благотворительный виниловый маркет в Новой Голландии стал регулярным. На нем коллекционеры продают свои пластинки, диджеи ставят музыку, а часть вырученных средств идет на помощь приюту для животных. На этот раз столы с пластинками будут стоять во дворе «Бутылки», а играть будут Messer, Ogurezz, AG4T и другие. Вход свободный.
20-21 июля
Новая Голландия
Фестиваль MIEFF
Для сеансов в Новой Голландии фестиваль экспериментального кино отобрал только лучший видеоарт художников и авангардные работы кинематографистов.
Для сеансов в Новой Голландии фестиваль экспериментального кино отобрал только лучший видеоарт художников и авангардные работы кинематографистов.
20-21 июля
Павловск
Фестиваль «Императорский букет»
В выходные в музее-заповеднике «Павловск» пройдет фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет». В этом году его посвятили театру. На парадном плацу перед дворцом из цветочных лепестков выложат театральные маски трагедии и комедии и установят арт-объекты — Коломбину, Кармен и Золушку.
В выходные в музее-заповеднике «Павловск» пройдет фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет». В этом году его посвятили театру. На парадном плацу перед дворцом из цветочных лепестков выложат театральные маски трагедии и комедии и установят арт-объекты — Коломбину, Кармен и Золушку.
21 июля
19:00
«Ледовый дворец»
Концерт Кристины Агилеры
Поп-певица впервые выступит в Петербурге, поэтому в сет-листе ее тура не только песни с вышедшего в прошлом году альбома «Liberation», но и хиты «Dirrty», «Genie in a Bottle», «Ain't No Other Man» и «Fighter».
Поп-певица впервые выступит в Петербурге, поэтому в сет-листе ее тура не только песни с вышедшего в прошлом году альбома «Liberation», но и хиты «Dirrty», «Genie in a Bottle», «Ain't No Other Man» и «Fighter».
до 8 августа
Arts Square Gallery
Выставка Лоранс Женкель «Sweet memories»
Французская художница Лоранс Женкель создает «сладости» всех форм и размеров из бронзы, оргстекла, алюминия и мрамора. Используя свою фирменную «технику закручивания», она придумывает яркие поп-артовские скульптуры, которые выглядят,как конфеты в обертке.
Французская художница Лоранс Женкель создает «сладости» всех форм и размеров из бронзы, оргстекла, алюминия и мрамора. Используя свою фирменную «технику закручивания», она придумывает яркие поп-артовские скульптуры, которые выглядят,как конфеты в обертке.
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