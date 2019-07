Уикенд в Петербурге с 18 по 21 июля

21 июля 19:00 «Ледовый дворец»

Концерт Кристины Агилеры



Поп-певица впервые выступит в Петербурге, поэтому в сет-листе ее тура не только песни с вышедшего в прошлом году альбома «Liberation», но и хиты «Dirrty», «Genie in a Bottle», «Ain't No Other Man» и «Fighter».