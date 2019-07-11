Петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник , которые стоят на пути строительства.

Территория, на которой растут деревья, отведена под строительство второго спортивного комплекса Nova Arena. На данным момент разрешение уже получено, работы должны начаться в ближайшее время — в общей сложности в проект будет инвестировано около 450 миллионов рублей.

Ранее активисты, выступающие в защиту Муринского парка от застройки, встретились с вице-губернатором Петербурга Эдуардом Батановым, который обещал, что к вырубке деревьев не будут приступать до завершения инвентаризации участка. «Вице-губернатор обещал не рубить деревья до проведения инвентаризации, которой на сегодняшний день еще не было. Вот так развивается в Санкт-Петербурге спорт: вместо парков и деревьев», — пишут петербуржцы.

В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. На участке планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов.

Против строительства спортивного комплекса «Анна Нова» активно выступают петербуржцы и градозащитники. Так, депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой защитить парк от застройки — по его словам, в парке уже есть стадион для пляжного футбола, а также фитнес-клуб с парковкой, строительство нового необязательно.

Режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко также пообещал помочь местным жителям в сохранении парка. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански вместе с петербуржцами поучаствовал в акции «Живой щит» против строительства на территории парка.