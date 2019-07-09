В Петербурге после утреннего ливня затопило станцию метро «Девяткино», проезжие части и улицы

Сегодня утром, 9 июля, на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино» (мы не преувеличиваем — вход в редакцию тоже превратился в бассейн!). Горожане делятся снимками погодного ненастья и советуют выходить из дома только в резиновых сапогах — согласно прогнозам метеорологов, ливни, пусть и кратковременные, ожидаются в течение всего дня.