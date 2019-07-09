В Петербурге после утреннего ливня затопило станцию метро «Девяткино», проезжие части и улицы
Сегодня утром, 9 июля, на Петербург обрушился ливень. Затопленными оказались проезжие части, пешеходные переходы и даже вестибюль станции метрополитена «Девяткино» (мы не преувеличиваем — вход в редакцию тоже превратился в бассейн!). Горожане делятся снимками погодного ненастья и советуют выходить из дома только в резиновых сапогах — согласно прогнозам метеорологов, ливни, пусть и кратковременные, ожидаются в течение всего дня.
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Прогресс потопа. Это прям 🤯. Нева ещё на месте? Я помню, у нас отменяли занятия в универе, потому что Нева вышла на Университетскую набережную. Давно такого потопа не видела. #spbonline #spbinsta #потомспб #питерпотоп #дождь #ливень #спб #санктпетербург #летоспб #spb #heavyrain #flood #cataclysm #приморскийрайон #приморскийрайонспб
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"Ну все, Новосельцев, Ваше дело - труба"(с). Очень надеюсь, последствия такого наводнения для машин будут минимальными 🙄 всем терпения, но это Питер 😀 #дождь #ливень #дождьспб #потоп #потопспб #сизова #приморскийрайонспб #всебудетхорошо #этопитердетка #этопитер #типичныйпитер #типичныйпитер☔️ #спб #спб❤️ #погода #уприродынетплохойпогоды #мыслипозитивно #летоспб2019 #летоспб #питер #питер❤️ #плывем #озеронадежды
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